Guillier: Escuchar los problemas de la gente va dando frutos espectaculares

El senador independiente Alejandro Guillier valoró los resultados de la encuesta CEP, que lo ubican muy cerca del ex Presidente Sebastián Piñera, y atribuyó las cifras al hecho de que escucha a la gente.

"Ratifican lo que ya hemos estado notando, que eso de recorrer Chile, de conversar con la gente, de escuchar sus problemas va dando frutos espectaculares, porque hemos ido avanzando y muy rápido en la aprobación ciudadana, según lo que la encuesta pide", indicó Guillier.

El ex Mandatario Sebastián Piñera lidera la encuesta CEP con un 20 por ciento de preferencias al consultar ¿quién le gustaría a Ud. que fuera la o el próximo Presidente de Chile?, con seis puntos de ventaja sobre Guillier; y obtiene un 27 por ciento al preguntar ¿quién cree Ud. que será la o el próximo Presidente de Chile?, donde el senador tiene 13 por ciento.

Además, el independiente es el político mejor evaluado en la segunda encuesta CEP consecutiva, seguido por los diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson.

Estos resultados son observados de manera positiva por el Partido Radical, que proclamará a Guillier como su candidato presidencial este sábado en un evento en el Parque O'Higgins.

Insulza: No creo que estas cifras sean significativas

En tanto, al interior del Partido Socialista hay preocupación por estas cifras de la CEP, pues al 5 por ciento de Ricardo Lagos se suma un 2 por ciento para José Miguel Insulza, partido que tiene fijada una elección abierta para definir a su candidato.

Insulza, de todas formas, indicó que si uno analizaba los resultados en general, muestran un estancamiento del ex Mandatario.

"No creo que estas cifras sean demasiado significativas. Son una foto de lo que está pasando. Ahora, si las tomamos de manera consistente, efectivamente el Presidente Lagos aparece relativamente estancado en las evaluaciones, eso es una realidad. Lo podrá cambiar o no, eso le corresponderá evaluarlo a su comando y a sus partidarios. Yo no lo voy a evaluar", declaró.