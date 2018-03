Fiscalía investigará posibles irregularidades en designación de fiscal Toledo como notario

El fiscal regional de Coquimbo, Adrián Vega, investigará posibles irregularidades en la designación del fiscal Luis Toledo como notario de San Fernando.

La investigación se originó tras una denuncia realizada el 8 de marzo por el ex diputado José Antonio Kast, quien confirmó que pedirá que se cite a declarar a la ex Presidenta Michelle Bachelet, a su jefa de gabinete, Ana Lya Uriarte, y al ex ministro de Justicia, Jaime Campos.

"Ya que no fue posible una respuesta o un tweet de Michelle Bachelet sobre esta materia, será la justicia la que se encargue de aclarar qué hay detrás de esta designación de última hora y cuán involucrada está la ex Presidenta. Potencial corrupción hay que investigarla, caiga quien caiga", escribió en su cuenta de Twitter el ex parlamentario.

Cabe recordar que la designación de Toledo causó polémica por su rol en el caso Caval, donde es investigado Sebastián Dávalos, hijo de la ex Mandataria.

En su oportunidad, el ex ministro Campos aseguró que Alberto Ortega había sido nombrado originalmente en el cargo, pero que por "instrucciones superiores" se debió designar a Toledo.