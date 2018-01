Aleuy duro con el Frente Amplio: "Los problemas de Chile no se resuelven haciendo show"

"Los problemas de Chile no se resuelven haciendo show". De esta manera respondió el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy (PS), a la decisión de integrantes del Frente Amplio de recurrir a la Justicia en su contra, en el marco del debate de la reforma a la ley migratoria.

Tres integrantes del Movimiento Autonomista -que lidera Gabriel Boric- anunciaron la presentación, este mediodía, de un recurso de protección contra Aleuy "por actos arbitrarios e ilegales vulneratorios de los derechos de igualdad y libertad de expresión".

El recurso es interpuesto por el diputado electo por el Distrito 10 Gonzalo Winter; la secretaria general del MA, Constanza Schönhaut; y por Luis Eduardo Thayer, presidente del Consejo Nacional de Migraciones del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, quien fue encargado del equipo programático de migración de la campaña de Beatriz Sánchez.

En una carta enviada la semana pasada a El Mercurio, Thayer contó que el 20 de diciembre solicitó una audiencia con Aleuy para "solicitar formalmente al Gobierno que inicie un proceso de regularización extraordinario de migrantes, para que éstos puedan acceder al derecho a tener una personalidad jurídica reconocida por el Estado".

Sin embargo, ésta fue rechazada el 2 de enero por existir "una contradicción entre las materias a abordar en la audiencia y las declaraciones públicas" realizadas por Thayer "en contra de la política migratoria del Gobierno".

"Los gobiernos no son ONG"

Consultado esta mañana por el asunto, Mahmud Aleuy afirmó que "no sabía que iban a presentar alguna acción legal" y tampoco está al tanto "de qué tipo es, pero ése no es el camino".

"Me parece extraño que hagan una cosa así, porque la reunión de los organismos de la sociedad civil respecto a migrantes se llevan regularmente en la División de Extranjería del Ministerio. De hecho, hay una reunión mañana, pero, bueno, vivimos en democracia y cada uno tiene el derecho de hacer las gestiones que estime pertinente. Lo único que quiero agregar es que los problemas de Chile no se resuelven haciendo show, se resuelven discutiendo responsablemente en la institucionalidad", afirmó el subsecretario.

"Yo entiendo que hay organismos no gubernamentales que usen instancias de ese tipo para manifestar su desacuerdo, pero, a nuestro juicio, no es el camino que debe imperar: los gobiernos no son ONG, los gobiernos tienen que hacer políticas públicas, y por el hecho de que no hay coincidencias en este proyecto (de ley de migraciones) entre algunos (sectores), se resuelve eso en el Parlamento. En eso consiste el sistema democrático chileno", agregó, criticando, de paso, que la iniciativa haya sido rechazada esta semana en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados.

"Me parece extraña mucho que la Comisión no haya aprobado la idea de legislar frente a un problema que tiene el país y que debemos resolver entre todos. (...) Me parece un poco irresponsable que la Comisión no haya aprobado la idea de legislar, aunque queda la instancia de la Sala", afirmó Aleuy durante una actividad en Estación Central.