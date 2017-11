Quiebre total en la familia: Asunción Lavín arremetió contra su padre

Semanas difíciles afronta la familia Lavín León luego de que Isaac Givovich, yerno del alcalde de Las Condes, lo denunciara ante el Servicio de Impuestos Internos asegurando que Joaquín Lavín le pidió ocultar pagos por trabajos que realizó su empresa GES Consultores para la campaña senatorial de 2009.

Desde que se conoció la historia, su hija y esposa de Givovich, Asunción Lavín, no había hablado en la prensa hasta hoy que Revista Caras publicó una entrevista de la hija del ex ministro junto a su polémico marido.

Según contó el matrimonio a la revista, su empresa -a solicitud de Joaquín Lavín- no pudo facturar los servicios prestados durante la campaña senatorial para no elevar los fatos del alcalde por sobre el límite legal y tampoco pudieron realizar su declaración de impuestos, situación que les generó una deuda por sobre los 200 millones de pesos con el SII. Cabe señalar que el actual alcalde de Las Condes rechazó esta acusación.

Sobre todo lo ocurrido, Asunción comentó: "Que mi papá niegue todo es el primer dolor, pero que expongan nuestra vida y matrimonio; que inventen y barran el piso con nosotros, ¡no lo voy a permitir! Con Isaac peleamos por una causa justa".

La pareja contó que el quiebre entre Givovich y Joaquín Lavín ocurrió en 2008, cuando el esposo de Asunción -que trabajaba como jefe de informática de la Municipalidad de Huechuraba- acusó a la entonces alcaldesa Carolina Plaza (UDI) de diversas irregularidades en el Municipio.

Para Givovich, "la UDI nunca me perdonó que haya destapado el primer caso de corrupción del partido hasta ese minuto incólume, donde estaban involucrados sus alcaldes. Fue la época de casos graves de corrupción en la Concertación, en que se politizó todo y me tiran una acusación en contra de haber arreglado una licitación de telecomunicaciones, en que ni siquiera fui formalizado".

"Cuando quise hablar para defenderme, Joaquín me pidió que me escondiera hasta que terminara el proceso, para no dañar a la UDI. Cumplido ese plazo y libre de los cargos, tampoco pude hacerlo", aseguró Givovich en una situación que provocó el primer enfrentamiento entre Asunción Lavín y su padre.

Debido a diversos problemas de salud de Givovich, Joaquín Lavín ayudó financieramente a la familia lo que hizo que el matrimonio volviera a ayudar a Lavín para la elección senatoria por la V Región Costa.

Esta colaboración fue la que provocó el problema que hoy denuncian: "Cuando empiezo a recibir facturas de los proveedores yo debía facturarlas a su vez a la campaña, y fue ahí cuando Cristina Bitar (jefa de campaña) me dijo que no podía facturarle a Joaquín Lavín, pero que sí lo hiciera a la UDI y a empresas a las que no les había prestado servicios".

"Me negué porque entendí que era un delito. Hablé con el contador y me dijo simple: 'no declares las compras, no factures a nadie y te olvidas'. Así lo hicimos, en una época en que no había problemas de financiamiento irregular de la política", indicó.

Cuando estalló el caso Penta, Givovich relató que "Lavín supo que me buscaban y le encargó a Patricio Cordero (su ex generalísimo) que me contrate un abogado para que coordine mi defensa con los suyos. La idea inicial era que me escondiera, que me arrancara".

Asunción Lavín desclasificó que la situación se hizo insostenible cuando el alcalde de Las Condes encabezó una reunión familiar con sus hermanos donde definieron que la solución -para no generarle problemas de imagen al ex ministro- era que el matrimonio Givovich Lavín se divorciara, aunque siguieran juntos.

Según el relato de Asunción, la joven encaró a Lavín y rechazó tomar aquella decisión.