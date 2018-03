José Antonio Kast: "PC y Frente Amplio legitiman los actos de violencia"

José Antonio Kast criticó al Partido Comunista y el Frente Amplio, que calificó como "izquierda radical y antidemocrática", tras frustrarse este jueves un acuerdo en la Cámara de Diputados que buscaba condenar corporativamente la agresión sufrida ayer miércoles en la Universidad Arturo Prat, de Iquique, por el ex diputado y ex candidato presidencial.

"Como siempre, la izquierda radical y antidemocrática, PC y Frente Amplio, se sitúa al margen de la legalidad y legitima los actos de violencia", acusó Kast en su cuenta de Twitter, compartiendo un video donde María José Hoffmann (diputada UDI (ex partido del diputado Kast) le entrega su apoyo.

Gracias @PepaHoffmann y el respaldo de los parlamentarios, de derecha, centro e izquierda, que condenaron los hechos de ayer. Como siempre, la izquierda radical y antidemocrática, PC y Frente Amplio, se sitúa al margen de la legalidad y legitima los actos de violencia. pic.twitter.com/IhZJl9btgQ — José Antonio Kast (@joseantoniokast) 22 de marzo de 2018

La situación que sufrió el ex candidato presidencial generó un debate en los pasillos de la Cámara de Diputados entre los que intervinieron, como el PPD, René Alinco, manifestando que "en su campaña (de Kast) demostró violencia verbal desde Arica a Punta Arenas".

"El que siembra, cosecha", aseguró.

Mientras que la diputada del PRO, Marisela Santibáñez, dijo que "no se justifica en estos casos (la violencia), pero efectivamente uno puede llegar a entender el por qué estos universitarios reaccionaron de la manera que reaccionaron, independiente que nosotros no lo justificamos, lo repudiamos".

A su vez, su par de la DC, Matías Walker, sostuvo que "cuando yo defendí el proyecto de identidad de género, (Kast) me empezó a afirmar para amedrentarme, pero eso no puede justificar, bajo ningún punto de vista, la agresión física y verbal que sufrió José Antonio Kast en Iquique".

En tanto, el timonel de Evópoli, diputado Francisco Undurraga, aseveró que "con vergüenza tengo que decir que los jóvenes del Frente Amplio que teóricamente, al igual que muchos nuevos que vinimos a renovar la política, a mirar distinto la forma de hacer la misma, cayeron en la misma trampa del pasado".

"Lo que nosotros estamos pidiendo es que como corporación nos pronunciáramos en contra de la violencia política", recalcó.

Kast insistió en acusar a pareja de Hertz de "incitar al odio"

En tanto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Carmen Hertz, indicó que una vez que terminen de tramitar un proyecto para entregar un bono de reparación a las víctimas de prisión política y tortura, entrarán al debate de la iniciativa que pretende castigar la incitación al odio.

Cabe recordar que Kast calificó al economista "Manuel Riesco, marido de Carmen Hertz", como "incitador a la violencia" por un tuit que lanzó en su contra de la semana pasada.

El ex diputado y ex militante UDI insistió en sus acusaciones contra Riesco luego de que Hertz condenara el ataque que sufrió Kast, pero acusándolo de "incitar al odio y la violencia" por negar "lo ocurrido en dictadura y además hace una apología a Pinochet".

El ex parlamentario le respondió en su cuenta de Twitter, afirmando que "la única apología de la violencia e incitación al odio viene de Manuel Riesco, pareja de la diputada Carmen Hertz. Fue su llamado a molerme a palos el que hace eco en la izquierda radical. Si no lo condena, no es digna de ser presidenta de la Comisión de DDHH".

Sobre lo ocurrido en Iquique: pic.twitter.com/KQDd4QPQq7 — Carmen Hertz Diputada (@carmen_hertz) 22 de marzo de 2018