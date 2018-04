Enríquez-Ominami enfatizó en su inocencia y remarcó: "Contesse miente"

El líder del PRO y ex candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, defendió en redes sociales su inociencia luego de que este martes el Servicio de Impuestos Internos (SII) anunciara la presentación de una querella en su contra por la facilitación de 38 boletas por 420 millones de pesos.

En la acusación presentada por el organismo se da cuenta de la declaración de Patricio Contesse, ex gerente de SQM, quien aseguró que ante la petició de ME-O lo apoyó financieramente para su campaña presidencial de 2009.

Al respecto, Enríquez-Ominami enfatizó: "Contesse miente. Exijo un juicio para probar mi inocencia".

Según el ex candidato, Contesse "quiere salvarle el pellejo a sus amigos. Les aseguro que pretenden cerrar el caso y que todos queden libres de polvo y paja. Exijo ir a un juicio".

"Soy inocente de todo lo que se me acusa y así lo demostraré ante quien corresponda. No he cometido delito tributario alguno ni me he enriquecido indebidamente", dijo ME-O.

El otrora parlamentario afirmó además que "algunos fiscales se equivocan si piensan que acusándome serán percibidos de mejor manera. Querella en mi contra no es más que un chivo expiatorio".

"Lo tengo claro: será un proceso largo, pero lo ganaremos. Nada ni nadie nos frena para seguir luchando por las causas que defendemos", finalizó.

Ministerio Público evalúa una eventual reformalización de ME-O

La fiscal adjunta del caso SQM, Paola Castiglione, afirmó que revisarán los antecedentes de que la querella presentada por el SII para evaluar una eventual reformalización del ex aspirante a La Moneda.

"Todo lo que sea reunir evidencia que permita sostener una imputación penal es algo valioso en una investigación que, como todos saben, es compleja, ha sido extensa, no ha habido testigos que hayan colaborado desde un principio, ha sido necesario respaldar la información a través de documentos bancarios", expuso.

La persecutora añadió que "habría que revisar los hechos de la querella para los efectos de determinar si aquí hay nuevos hechos respecto a los cuales él no ha sido formalizado anteriormente, en cuyo caso vendría una solicitud de audiencia de reformalización".

En tanto, el abogado querellante en la causa, Mauricio Daza, comentó que "Marco Enríquez-Ominami tiene razón parcialmente, en el sentido que el Ministerio Público no hubiera manifestado ninguna voluntad de investigar en serio la red de corrupción que habría manejado SQM a través de coimas y aportes ilícitos a la política, a personeros de distintos sectores y que, hasta el día de hoy, están en importantes cargos".

"Sin embargo, lo anterior no obsta a que en relación a él existan antecedentes más que justificados que hagan pensar de que se habrían cometido delitos y que a él le podría haber cabido alguna participación en ese ámbito", concluyó.