Partido Progresista enfrenta renuncias masivas de militantes

"Los candidatos, todos, fuimos obligados a salir con la imagen de Marco, no tuvimos la oportunidad de decisión", denunciaron.

Un proceso de renuncias masivas se registra en el Partido Progresista (PRO), con poco más de 20 militantes que llegaron este martes hasta las oficinas del Servicio Electoral (Servel) y donde aseguraron que ya suman 70 renunciados.

Indicaron que este proceso debería continuar a lo largo de esta semana y dieron cuenta que existe molestia con la directiva del partido tras las elecciones municipales de octubre pasado y también con la figura de Marco Enríquez-Ominami.

La ex tesorera regional Lucy Ovando expresó que "el PRO se transformó en un comando de campaña permanente. No había la posibilidad de tomar decisiones de ningún tipo. Los candidatos, todos, fuimos obligados a salir con la imagen de Marco, no tuvimos la oportunidad de decisión".

En respuesta, la presidenta del PRO, Patricia Morales, declaró que "en estos últimos tres meses hemos ingresado al partido 17 mil afiliados al PRO".

"Si esto fuera un comando, seríamos un movimiento y eso se va a encarnar en una lista parlamentaria, en una lista para candidatos a consejeros regionales y, por supuesto, en un candidato presidencial", sentenció.

Los ex dirigentes del PRO aseguraron que, además, se van a replicar las renuncias en regiones.