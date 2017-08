Providencia: Concejo municipal confirmó fin de fondas

Tras una dividida sesión extraordinaria, el Concejo Municipal de Providencia confirmó miércoles el término de las fondas en el Parque Inés de Suárez, que había anunciado la alcaldesa, Evelyn Matthei.

La instancia había sido solicitada por un grupo de 134 vecinos contrarios a la determinación tomada por la jefa edilicia, quien argumentó la decisión en la constante molestia de los vecinos del parque por los ruidos molestos y el descontrol registrado en las últimas fondas.

El concejal Pablo Jaeger, opositor a la alcaldesa, la criticó duramente por haber adoptado la medida sin la consulta ciudadana que el municipio se había comprometido a llevar a cabo.

"La señora Matthei tiene una forma de actuar totalmente dictatorial, a ella se le pone una idea en la cabeza, la impone y no le pregunta nada a nadie, porque no es cierto que esto se lo haya consultado antes a los vecinos, nunca hubo una instancia en que ella se reuniera con vecinos para conversar sobre qué vamos a hacer para Fiestas Patrias en Providencia", fustigó.

Además, la acusó de llevar una "barra brava" de adherentes a la determinación hasta el salón principal del Palacio Falabella (sede de la municipalidad), donde se desarrolla la cita.

Así las cosas, las fondas de Providencia se trasladarán al Parque Intercomunal de La Reina, donde serán parte de la Semana de la Chilenidad que allí tendrá lugar entre el 8 y 19 de septiembre. Para éstas regalará 30 mil entradas y dispondrá de buses de acercamiento.

Eso sí, la alcaldesa anunció que durante la sesión que habrá actividades familiares más pequeñas en cinco plazas de la comuna el 16 y 17 de septiembre; en la Plaza Inés de Suárez, frente al parque, se hará una de ellas.

Matthei: "No hubo tiempo para consulta ciudadana"

Respecto a la medida de no hacer más fondas, Matthei precisó que "si usted me dice si hubo una consulta formal, no, no hubo tiempo de hacer eso".

"Lo que sí, naturalmente escuchamos a muchos vecinos durante la campaña y después ha habido bastantes reclamos, incluso hubo un artículo en El Mercurio el año pasado de gente que estaba harta de esto", sostuvo la también ex candidata presidencial.

Junto con el fin de las fondas, Matthei comunicó al Concejo que tampoco se realizarán fiesta electrónicas en la comuna.