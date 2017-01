Isabel Allende desdramatizó apoyo de militantes PS a Alejandro Guillier

La presidenta del Partido Socialista, senadora Isabel Allende, desdramatizó la asistencia de militantes de la colectividad el pasado sábado a la proclamación de Alejandro Guillier como candidato presidencial, ya que aún el PS "no ha resuelto institucionalmente su opción".

A la ceremonia realizada en el Parque O'Higgins asistieron, entre otros, los diputados del PS Leonardo Soto y Daniel Melo y uno de los vicepresidentes del partido, el alcalde de El Bosque, Sadi Melo, lo que generó cuestionamientos al interior de la tienda socialista.

"Nosotros todavía no hemos adoptado una decisión, no hemos adoptado el mecanismo, no hemos adaptado el cronograma y, por lo tanto, en este ámbito, las personas perfectamente a título personal concurren, más allá de que sea diputado o más allá que sea un vicepresidente", sostuvo la timonel socialista.

La senadora Allende añadió que "tenemos también otros miembros de la mesa que se han manifestado abiertamente por la candidatura del ex Presidente Lagos, otros lo han hecho por Guillier y es lógico, porque aún el Partido Socialista no ha resuelto institucionalmente su opción".

En tanto, el candidato del Partido Radical descartó que el apoyo que también recibió por parte de algunos militantes del PPD, como el diputado Tucapel Jiménez, haya tensionado su relación con el ex Presidente Ricardo Lagos, que será proclamado como candidato del PPD este sábado 14 de enero.

"No hay tensión, éste no es un tema personal, hay naturalmente el nervio de toda competencia, pero yo creo que las cosas se han ido ordenando muy rápido", señaló Alejandro Guillier, quien la tarde de este lunes se reunirá con la directiva del Partido Comunista.

Carolina Goic aseguró que su rol es encabezar la DC

Tras su holgada victoria para mantenerse a la cabeza de la Democracia Cristiana y ser una de las figuras mejor evaluadas del partido en la encuesta CEP, la senadora Carolina Goic se posicionó como la mejor carta presidencial de la DC, sin embargo, aseguró que su rol hoy es encabezar la colectividad.

"Yo voy a agradecer, una vez más, el respaldo y que varios camaradas y personas con las que he conversado me vean como una alternativa, yo ahí lo que veo y leo es un respaldo a la gestión que me ha tocado encabezar en la Democracia Cristiana", afirmó la parlamentaria.

La reelecta presidenta de la DC sostuvo que "una vez más voy a ser muy clara: yo ayer fui elegida por los militantes de mi partido como presidenta de la Democracia Cristiana por los próximos dos años y es desde ahí donde yo voy a colaborar a fortalecer, no sólo a la Democracia Cristiana, sino también la actividad política".