Presidente de la Cámara de Diputados no es partidario de volver a la "vieja Concertación"

El presidente de la corporación, Fidel Espinoza (PS), afirmó en El Diario de Cooperativa que no es partidario de regresar a la "vieja Concertación" tras la derrota electoral pensando en el futuro de los partidos de la Nueva Mayoría con tal de recuperar el Gobierno.

En un escenario con Sebastián Piñera regresando a La Moneda a partir de marzo, Espinoza reflexionó que "es tiempo de la nueva política"

"La nueva política involucra cambiar rostros, involucra también cambiar ideas y, desde ese punto de vista, volver a la vieja Concertación... la Concertación, para mí, forma parte del pasado político del país", expresó.

"Si queremos recuperar el Gobierno, tenemos que mirar hacia adelante y mirar hacia adelante también implica que vamos a tener un Gobierno con dos tipos de oposición distintas, porque con el Frente Amplio tenemos que converger en muchas materias probablemente, pero vamos a ser dos oposiciones que van a tener sus identidades propias", recalcó.

"No demonizo la relación con el Partido Comunista"

Sobre el llamado al bloque a reflexionar sobre su vínculo con el Partido Comunista, el parlamentario indicó que "prescindir del PC no soluciona los problemas".

"Hemos sido Gobierno con ellos. No demonizo la relación con el Partido Comunista, el PC ha tenido una actitud responsable dentro del Gobierno y sus dirigentes tampoco se han extralimitado en ninguna materia. Hemos tenido discrepancias también en algunos puntos, pero creo que buscar las causas ahí no creo que sea el elemento de fondo", aseveró.

Espinoza sostuvo que "eso es tratar de mirarse el ombligo no más hoy y ver si 'sabe qué, ahí están las causas de por qué perdimos' y no ser más autocríticos y decir 'no, hay muchas más causas por las que perdimos', en donde también los dirigentes de los partidos tienen que asumir responsabilidades, en donde también todo el mundo parlamentario tenemos que asumir responsabilidades".

"En definitiva, un Gobierno no se pierde por una sola causa, (sino que) por muchas causas. He sido crítico, incluso, de algunos que han salido a culpar a la Presidenta (Michelle Bachelet) como queriendo culparla de la derrota. Creo que la Presidenta ha sido una Presidenta que va a dejar un legado para Chile, del cual debemos sentirnos orgullosos y debemos defender", sentenció.