PS y PPD ratificaron voluntad de tener un candidato presidencial común

Las directivas del Partido Socialista (PS) y el Partido por la Democracia (PPD) se reunieron la mañana de este viernes por cerca de dos horas para coordinar el escenario electoral del próximo año en cuanto a las presidenciales y las parlamentarias.

Entre los acuerdos alcanzados, se ratificó que tendrán un candidato presidencial común para que participe de las primarias del 2 de julio, sin embargo, dicho representante se confirmará en un mes más, es decir, después Consejo Nacional del PPD el 14 de enero y posterior al Comité Central del PS.

Tras el encuentro, la timonel del PS, Isabel Allende, afirmó que el objetivo de la reunión es "ratificar la voluntad política que tenemos los partidos de hacer los máximos esfuerzos por tener un candidato en común: creemos que es indispensable para llegar al 2 de julio".

"Nosotros creemos que tenemos la importante adhesión y votación que existe en el mundo de la Nueva Mayoría, como a través de una candidatura única que sea la que gane el 2 de julio para ganar las elecciones, porque tenemos plena coincidencia de que una candidatura de la derecha que ganara esas elecciones sería la regresión de lo que ha sido hasta ahora mucho de lo que nosotros consideramos avances transformadores importantes", añadió Allende.

En tanto, uno de los involucrados, el ex agente ante La Haya José Miguel Insulza afirmó que "fue un buen punto de partida: el Partido Socialista y el PPD acordaron tener un candidato único, ahora corresponde tomar los acuerdos para hacerlo viable. Usted me dice que cada partido proclame el suyo, eso no es viable. La gente quiere votar significativamente, no quiere un voto de mentira, quiere un voto real con el cual ellos puedan decidir quién es su candidato presidencial".

Lista parlamentaria común

Otros acuerdos fueron avanzar en una lista común para las elecciones parlamentarias 2017 y trabajar en las prioridades legislativas y los temas programáticos.

Por su parte, el presidente del PPD, Gonzalo Navarrete, afirmó que "hay un camino entre el Partido Socialista y el Partido por la Democracia que tiene que ver con un apoyo irrestricto, leal y solidario con el Gobierno, que vamos a trabajar con una lista parlamentaria común":

"Eso requiere un candidato común entre el Partido Socialista y el PPD para que participe en la primaria del 2 de julio cada partido. En las mesas veremos el mejor mecanismo para que esto ocurra, respetando la institucionalidad, los tiempos, la forma y los contenidos de cada uno de los partidos", informó.

De no haber acuerdo entre ambas colectividades, en abril podría desarrollarse una elección para determinar el candidato que los representara en la primaria del 2 de julio.