El PC proclamó a Alejandro Guillier como su candidato presidencial

Este domingo, el Partido Comunista (PC) proclamó al senador independiente Alejandro Guillier como su candidato presidencial.

En la previa al acto, la diputada comunista Karol Cariola aseguró que en el partido "estamos muy contentos, porque nuestro candidato recogió en gran medida muchos de los elementos que nosotros le planteamos".

Además señaló que "es una proclamación abierta, esto lo está convocando el Partido Comunista de Chile, para poder decirle al país de manera clara que nuestro partido se pone a disposición de todos los equipos de la candidatura presidencial de Alejandro Guillier".

El acto "solemne, sencillo, pero de alta significación", según calificó el timonel de la tienda, Guillermo Teillier, inició a las 10:30 horas en el edificio del Sindicato de Trabajadores del Banco del Estado, en calle Tarapacá, en medio de una gran ovación y con presencia de parlamentarios de la tienda y militantes.

La actividad abrió con las palabras de Teillier, quien señaló: "Proclamo como nuestro candidato a la Presidencia de la República al senador Alejandro René Guillier Álvarez" y recalcó que "es el único candidato de centro izquierda que puede y está en condiciones de derrotar a Sebastián Piñera".

"Confiamos en usted como candidato, confiamos en que mantendrá firme la unidad de la centro-izquierda y que nos encontraremos siempre en la lucha por una sociedad más justa", agregó Teillier.

Con esto, el candidato ya suma el apoyo del Partido Radical, Partido Socialista y Partido Comunista, quedando en disyuntiva una decisión del PPD.

En el Partido Comunista ponemos todo nuestro trabajo y toda nuestra historia en esta candidatura ¡Guillier será presidente! #PCxGuillier pic.twitter.com/b2eKo61ZuI — Karol Cariola Oliva (@Karolcariola) 7 de mayo de 2017

Guillier en su discurso de aceptación: "No vamos a ceder"

En su discurso de aceptación, el senador Guillier indicó que segurá la senda de lo realizado por la Nueva Mayoría en cuanto "son reformas necesarias que hoy están en el entredicho por parte de un sector conservador de nuestro país, de una derecha conservadora que quiere retroceder en el tiempo y volver a una sociedad de privilegios donde lo que importa es el lucro y no de los derechos ni la dignidad de las personas".

"A ellos (la derecha) les decimos: No, no vamos ceder y lucharemos siempre por evitar esa regresión al pasado que sólo beneficia a unos pocos", enfatizó el ahora candidato de los comunistas.

Guillier reconoció frente a los militantes de la tienda, además, que "este camino también es cuestionado por quienes se dejan dominar por la impaciencia, modas o quimeras, abandonando la ponderación que se requiere para trazar una camino de verdad, de unidad, en que los cambios se construyen mediante compromisos responsables".

"Tengo el problema de que si no hay primarias, no puedo postular, entonces necesito que me ayuden en la primera tarea de buscar la firmas, ojalá más de 35 mil, porque no faltan las que rechace el Servel y de repente nos quedemos por unas pocas firmas fuera de combate", señaló el nominado a la colectividad.

Acuerdo parlamentario: "Cuando hay diferencias, se compite"

Tras la ceremonia, la carta presidencial tuvo tiempo para remarcar que "en Chile, lo importante es derrotar a la derecha, la derecha no es la de la vez anterior (...), que incluso algunos decían en broma 'es un Gobierno más de la Concertación'. Hoy dia no, porque quieren desarmar todo lo que hemos hecho, echar atrás todas nuestras reformas", subrayó.

En cuánto a su programa, destacó que con el PC "hay bastante sintonía con las ideas" y "eso mismo lo hemos notado con las mesas programáticas con los partidos que se han ido integrando, que en los hechos ya está sentado el PPD también y el PS".

Consultado sobre si le procupa el fraccionamiento dentro de la centro-izquierda, Guillier indicó que "si hacemos una buena campaña, eso va generando centralidad", pero "a la larga, si no es en primera vuelta, será en segunda, el progresismo en Chile va a ganar", destacó.

Además, descartó que junto a Carolina Goic, timonel y candidata presidencial de la Democracia Cristiana, debieran ser parte de las negociaciones por un acuerdo parlamentario dentro del oficialismo, "porque mi tarea ahora juntar es las firmas".

"Los partidos por naturaleza dialogan", dijo, pero "cuando hay diferencias, se compite en las elecciones, si no es drama tampoco, no es lo ideal para un candidato, pero la política es competencia", aunque no instó a conversar: "no llamo a nadie a nada, somos todos grandecitos", afirmó.