Fulvio Rossi no repostulará al Senado por el Partido Socialista

El senador Fulvio Rossi informó que no repostulará a la Cámara Alta en representación del Partido Socialista, colectividad a la que renunció en noviembre de 2016 tras los cuestionamientos a los que fue sometido por la investigación que lo vinculó con el caso SQM.

Aunque ya no es militante el parlamentario había registrado su nombre en la preinscripción de candidatos de su ex tienda política, pero ahora descartó esa vía para buscar su reelección en el Senado.

En entrevista con La Tercera Rossi informó que "he decidido, y le estoy transmitiendo al presidente del partido, mi amigo Alvaro Elizalde, que decidí desistir de mi interés de postular a mi reelección en un cupo del PS. Creo que las decisiones que ha tomado el PS desde la bajada de Lagos me alejan mucho del partido que conocí y que fue pieza clave en este entendimiento virtuoso del centro y la izquierda. Primaron intereses mezquinos, la lógica oportunista de algunos".

Acerca de la opción de buscar apoyo en la Democracia Cristiana para ir por la reelección, el senador planteó que "soy un dirigente político y creo en los partidos políticos. Me preocupa el ninguneo que he visto de parte de Guillier hacia los partidos. Los trata de inmaduros y parece que los castiga y les pega con una regla en las manos, y nadie dice nada. Por el contrario, en el caso de Carolina Goic, la conozco desde la universidad y por lo menos sé lo que piensa en salud, en educación, en los temas laborales. En los temas laborales ha estado más a la izquierda que algunos de izquierda".

Incluso deslizó que esta cercanía puede traducirse en un respaldo a la candidata presidencial de la DC: "Son procesos y hay que ir tomando las decisiones paso a paso, pero naturalmente siento una simpatía, porque es un liderazgo de renovación, que no reniega de la política y los partidos. Tengo una valoración de lo que está haciendo. Porque también está planteando reconstruir este espacio del centro y de la izquierda".

"Hipocresía" del PS

"Lo que gatilla mi decisión de no ir en ese cupo PS es la hipocresía: el reportaje que vi el jueves (en Mega sobre las inversiones del PS). No voy a caer en este campeonato de dardos cobardes con los cuales algunos dirigentes políticos tratan de exculpar la responsabilidad entregándosela a la comisión de patrimonio de manera muy vil", atacó a su ex partido.

"Lo más grave es el doble estándar, la doble moral, porque aquí hubo dirigentes que por mucho menos me criticaron, y mientras señalaban que era imposible que una empresa financiara legalmente a candidatos de su propio partido, porque ni siquiera fue para mí, estaban rentando y lucrando con esa misma empresa", argumentó acerca de su distanciamiento de los socialistas.

Consultado acerca de si se refería a ex presidentes del PS como Camilo Escalona y Osvaldo Andrade, Rossi respondió que "exactamente, y el doble estándar de estos ex presidentes es tremendo. Ese nivel de hipocresía me irrita, porque estos han sido los dos años y cuatro meses peores de mi vida, y he vivido el oportunismo cobarde, y cuando veo este reportaje digo que es muy difícil recomponer relaciones con algunas personas que son cobardes, que no tienen el coraje moral de decir a la opinión pública y están renegando de lo que ellos le entregaron a la comisión de patrimonio".