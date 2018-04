Senador Lagos Weber se perfila como candidato a presidencia del PPD

El senador Ricardo Lagos Weber suena como uno de los posibles candidatos a la presidencia del PPD, ya que cuenta con el apoyo de un gran sector del partido, aunque aún no ha tomado una decisión.

El partido intenta recuperarse tras su baja en votación en las últimas elecciones, en las que su representación bajó desde 14 a ocho diputados.

Pese a la demora en la decisión del senador, quienes lo apoyan están optimistas, ya que es la primera vez que no ha respondido con un no rotundo.

El senador Felipe Harboe declinó postular al cargo y manifestó que "creo que ha estado reflexionando. Si Ricardo Lagos Weber toma la decisión de competir en una elección interna, yo lo acompañaría en el espacio que él determine con el objetivo de proyectar un proyecto político, pero sino no participaría activamente en la elección".

Por su parte, Sergio Bitar planteó que "el caso de Ricardo Lagos Weber, yo he manifestado que la oposición a un gobierno de derecha se va a verificar esencialmente en el Senado, ahí hay una mayoría más consistente de la oposición".

"El PPD donde tiene más fuerza es en el Senado, de manera que un senador puede expresar mejor un rol activo y eso se lo he manifestado a él. Ahora, no sé que decisión tomará", dijo.

Se espera que Lagos Weber entregue su decisión final antes de la próxima semana.

Muñoz regresa tras vacaciones

Otro de los posibles candidatos es el ex canciller Heraldo Muñoz, quien se referirá al tema tras regresar de sus vacaciones, las que habían sido postergadas por su rol en La Haya.

Muñoz aseveró que "mi figura nunca ha estado asociada a nadie en particular, de hecho yo tengo una muy amistosa relación con el senador Harboe y con el senador Lagos Weber".

"Los respeto y he tenido una amistad política y personal desde hace muchos años, así que yo no voy a decir absolutamente nada negativo sobre quienes puedan eventualmente competir", agregó.

"Como yo no pertenezco a ningún lote ni está cuestionada mi autonomía ni estará, no tengo ningún problema con quienes me apoyen", sentenció Muñoz.

El ex diputado Marco Antonio Núñez también es otro nombre que ha sonado al interior del partido, razón por la que se reunirá con Muñoz con el fin de llegar a una lista de consenso.