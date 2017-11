Abbott ante dichos de Guillier: No corresponde que el fiscal nacional responda a un candidato

El fiscal nacional sostuvo que "yo no quisiera responderle a un candidato".

El fiscal nacional, Jorge Abbott, sostuvo que "no corresponde que el fiscal nacional responda a un candidato" al reaccionar ante las críticas que en su contra realizó el senador Alejandro Guillier, aspirante a La Moneda del pacto Fuerza de Mayoría.

El persecutor sostuvo que "yo no quisiera responderle a un candidato, yo creo que no corresponde que el fiscal nacional responda a un candidato, simplemente me parece importante entregar datos objetivos: hoy día tenemos 147 personas que están formalizadas en los casos Penta, en el caso Corpesca y en el caso SQM".

Respecto al avance que ha existido en las causas por platas políticas, Abbott precisó que "de las 147 personas formalizadas, 47 están suspendidas condicionalmente, ocho han sido condenadas, tenemos tres parlamentarios que están desaforados, las investigaciones han avanzado todo lo que se ha podido avanzar".

Los dichos de Abbott surgen tras las declaraciones del candidato presidencial, quien ratificó lo señalado en el libro "Alejandro Guillier, de cara al país: conversaciones con Raúl Söhr", donde señaló que nombraron a un nuevo fiscal nacional esperando que cerrara todos los casos que estaban perjudicando a los grandes grupos políticos y económicos.