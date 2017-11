Alejandro Guillier a Carolina Goic: Para hacer unidad hay que quererla

El candidato presidencial Alejandro Guillier respondió a su contrincante DC, Carolina Goic, quien aseguró que sin programa no se puede conversar de cara a los apoyos en la segunda vuelta, a lo que el periodista respondió que "para hacer unidad, primero hay que quererla".

Ante las críticas que han surgido incluso desde el oficialismo por no presentar un programa de Gobierno, el aspirante a La Moneda anunció que el próximo martes 7 de noviembre presentará un compendio con sus ideas programáticas en el Teatro Coliseo, ubicado en calle Nataniel Cox.

El senador por Antofagasta argumentó que "si lo quieren congelar (el apoyo en segunda vuelta) es una decisión de otro tipo, no excusemos con diferencias. El tema de las concesiones (en Salud) no es una diferencia entre la libertad y el totalitarismo o algo ideológico que nos complique, para nosotros es un problema práctico".

"Si me demuestran que se puede negociar en buenas condiciones para respetar los derechos de los pacientes, a un costo razonable, con respeto a los trabajadores de la salud, yo me abro, no es un tema ideológico, no me voy a inmolar en la plaza pública, pero para hacer unidad, primero hay que querer la unidad, lo demás pueden ser pretextos. Hay que ser más transparente cuando uno habla de política", remarcó.

En tanto, la senadora Goic sostuvo que en el comando de Guillier "está el Partido Comunista, están quienes probablemente le hacen un poco complicado tomar definiciones programáticas, pero, más allá de eso, lo que espero es que tal cual como lo hemos hecho el resto de los candidatos, Alejandro también ponga sobre la mesa su programa completo. Eso es bueno, además, cuando enfrentamos la próxima semana el último debate".

La senadora Goic remarcó que el hecho "que exista un programa es fundamental, aquí no estamos hablando de quién pautea las encuestas, quién está con mejor situación o quién es el candidato más popular, estamos hablando de gobernabilidad".

Guillier también afirmó que enviará a la senadora Goic un documento con sus propuestas programáticas.