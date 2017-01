Carlos Larraín: Espero que Piñera cumpla con separarse de los negocios

El vicepresidente de Renovación Nacional Carlos Larraín aseguró en El Diario de Cooperativa que espera que el ex Presidente Sebastián Piñera cumpla con separarse de los negocios de cara a una eventual nueva carrera presidencial.

El ex senador sostuvo que espera que Piñera "termine de cumplir lo que él ha dicho recientemente, que va a hacer efectivamente una separación de los negocios. Eso hace cinco, ocho años, él lo tomaba como crítica, ahora lo ha adoptado él mismo y lo propone él".

"Siempre he dicho que voy a apoyar al que nos dé más posibilidades de desplazar a la actual fórmula de Gobierno, que creo que ha sido mala", aseveró.

El ex timonel de RN añadió que "yo me vengo con (Manuel José) Ossandón, creo que tiene muchas cualidades, ha dado peleas políticas difíciles y le ha ido bien. No puedo negar que Sebastián Piñera hizo un muy buen Gobierno en la reconstrucción, particularmente, y en el orden general del país, que tiene experiencia en Gobierno".

"O sea, tenemos buenas cartas. Yo estoy al cateo de la laucha", expresó Larraín.

Recalcó que "quiero tener candidatos que sean bien competitivos y eso supone poder decirles lo que uno piensa. Soy libre (...) digo lo que pienso con toda naturalidad, pero también soy capaz de respaldar a la gente que me convence y me he sacado la mugre por la gente de nuestro lado en las últimas elecciones".