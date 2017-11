Carolina Goic repudió "ataque artero" de Piñera respecto a "pitutos" familiares

La candidata DC atribuyó "nerviosismo" al ex Presidente.

Carolina Goic respondió duramente a la acusación que lanzó el miércoles Sebastián Piñera, cuando señaló que la familia de la abanderada DC es "la más apitutada de Chile".

En medio del anuncio de recortes de programas sociales para financiar su plan de Gobierno, Piñera disparó contra el Sence, "que no tiene ningún impacto" y es dirigido por el hermano de Carolina Goic, Pedro Goic Boroevic.

Tras la réplica de éste, Piñera afirmó, en Talca: "Escuché una crítica de la familia Goic. Quiero decirle a la familia Goic que yo entiendo su preocupación, porque es la familia que tiene más miembros apitutados en la administración pública".

La senadora por Magallanes convocó este mediodía un punto de prensa en su comando, en Providencia, con el expreso fin de responder a Piñera, y lo hizo enfáticamente, recordando los escándalos del Banco de Talca, el "kiotazo" y la sanción por uso de información privilegiada que han marcado la historia política del ex Presidente.

"No voy a aceptar ataques a mi familia, no me puedo quedar callada", dijo Goic, quien aseguró sentir "orgullo" por ésta y acusó "nerviosismo" de su rival.

Carolina Goic responde a Sebastián Piñera: "nuestro padre,Pedro Goic, jamás hubiera soportado que alguno de sus hijos hubiera estado escondido o prófugo de la justicia". Espera disculpas. @Cooperativa pic.twitter.com/pqVeNufOgV — Kassandra (@KassWidemann) 9 de noviembre de 2017

"Tal vez este ataque artero del candidato Piñera sea una estrategia para desviar la atención de otros temas. Nadie en nuestra familia utilizaría jamás información privilegiada para beneficiarse. Jamás alguno sería sancionado por prácticas que, o que buscan, es ganar más dinero, torcer la ley, buscar el subterfugio. Mi familia nunca conspiró ni conspiraría contra un amigo tratando de destruir su credibilidad, como lo dejó de manifiesto la famosa grabadora Kioto", sostuvo la senadora.

"Barro"

Piñera respondió desde su propio comando de campaña, en la calle Enrique Foster, en Las Condes: "No voy a caer en las bajezas ni en las descalificaciones. Yo quiero ser Presidente de todos los chilenos".

"Nuestra campaña ha buscado siempre ser una campaña de ideas, de altura de miras, de propuestas, de soluciones, de tiempos mejores. Los que quieran seguir en el barro, que sigan en el barro. Yo no los voy a acompañar", afirmó, antes de viajar a Puerto Montt y de anunciar una reunión con los funcionarios públicos para despejar el fantasma de la "razzia" de la que habló ayer Alejandro Guilier.

A este mismo respecto, el ex Mandatario difundió una carta dirigida a los empleados fiscales: