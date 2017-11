Carolina Goic y Alejandro Guillier preparan masivos cierres de campaña

A nueve días de las elecciones presidenciales y a solo seis para el fin de la campaña, los candidatos del oficialismo, Carolina Goic y Alejandro Guillier, preparan sus últimas actividades de cara al 19 de noviembre.

El candidato de Fuerza de Mayoría estará este viernes en Copiapó y durante el fin de semana recorrerá 14 comunas de la Región Metropolitana.

El lunes visitará Concepción y el miércoles llegará a Valparaíso, para terminar su campaña este jueves con un acto masivo en el Parque Almagro, en el que se espera que participen cinco mil o seis mil personas.

El generalisimo de su campaña, Osvaldo Correa, comentó que "tenemos diferencias sustantivas con la derecha, por lo tanto en ese contexto decir las cosas por su nombre. Decir la verdad no es atacar ni descalificar a nadie, muy por el contrario lo que estamos haciendo nosotros es señalar que no da lo mismo quien gobierne y en ese marco nos interesa dar a conocer cada uno de nuestros sellos que van a ser parte del futuro gobierno de Alejandro Guillier".

En relación a un posible gesto a la centroizquierda por la segunda vuelta, Correa aclaró que "nosotros lo hemos dicho, cada día tiene su afán. Primero hay que finalizar la etapa y la etapa finaliza el día 19 con la elección, por lo tanto luego de eso vamos a entrar en la dinámica de ver como reforzamos el concepto de la unidad".

Actividades de Goic

Por su parte, la abanderada de la Democracia Cristiana visitará el lunes la zona de Ñuble y el martes estará en Valparaíso, presentando sus propuestas programáticas regionales, lo que continuará el jueves en Coquimbo.

Para este miércoles, Goic realizará un acto final en el Court Central del Estadio Nacional, donde también fue presentada la campaña de cara a la segunda vuelta por Eduardo Frei en 2009.

El encargado programático del comando, Eduardo Saffirio, sostuvo que "nosotros estamos desde el inicio apostando a todos aquellos que quieren que este país avance, se desarrolle en un marco democrático, de no confrontación, con políticas graduales, serias y responsables".

"Si usted me pide darle un nombre a eso yo diría que estamos apelando a los hombres y a las mujeres que quieren una política que ayude al diálogo, no a la confrontación, a la moderación y no a la demagogia", añadió.

En paralelo, permanece la disputa en el partido luego que Ignacio Walker y la directiva plantearan esperar hasta después de la elección para dar apoyos para la segunda vuelta, mientras que el diputado Aldo Cornejo pidió un "gesto" lo antes posible.

La decisión sobre este tema se tomará en el consejo nacional del partido, que está fijado para el próximo 20 de noviembre.