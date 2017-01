Diputados PPD que apoyan a Alejandro Guillier no asistirán a proclamación de Lagos

"Una opción era haber ido, haber propuesto el nombre de Alejandro Guillier, pero no lo voy a hacer", sentenció Tucapel Jiménez.

Los diputados del PPD que apoyan la postulación presidencial del senador Alejandro Guillier no asistirán este sábado al consejo nacional de la colectividad en que se proclamaría a Ricardo Lagos como el aspirante del partido a La Moneda.

Así, los diputados Cristina Girardi, Rodrigo González y Tucapel Jiménez no concurrirán a la cita a desarrollarse en el cine Normandie.

El diputado González explicó que "creo que Alejandro Guillier es el mejor candidato que tenemos para poder derrotar la eventual candidatura de Sebastián Piñera. Yo voy a mantener mi posición de apoyo a Alejandro Guillier".

"He establecido una conversación con la dirección de mi partido en el sentido de respetar la decisión mayoritaria del PPD y realizar una labor que no perjudique ni genere ningún tipo de ruido en relación con la decisión mayoritaria del PPD", añadió.

En tanto, Tucapel Jiménez sostuvo que "en un comienzo fui muy crítico a la posición que había tomado el PPD respecto del candidato, siempre pensé que tenía que ser alguien nuevo para renovar no solamente la política, sino la propia imagen del partido".

"No fue así, yo no soy parte de las decisiones, pero ahora yo encuentro legítimo que el PPD, ya tomó la decisión, nombre a su candidato y hayan primarias, yo creo que es bueno, y en ese sentido uno no tiene que revolver el gallinero, como se dice en buen chileno", agregó el parlamentario.

"Todos saben que yo estoy apoyando al candidato Alejandro Guillier, entonces me voy a mantener al margen y una opción era haber ido, haber propuesto el nombre de Alejandro Guillier, pero no lo voy a hacer", remarcó.

Ramón Farías: No hay un tema de debilitamiento

Sobre la inasistencia de estos legisladores, el jefe de bancada de diputados del PPD, Ramón Farías, afirmó que "el PPD no es la bancada solamente: son sus senadores, son sus militantes, su directiva, es bastante más amplio que eso".

"Dentro del consejo general van a venir de todo Chile para terminar en esta votación que se va a hacer con (Jorge) Tarud y (Ricardo) Lagos, y con ambos con la posibilidad de poder expresar sus ideas frente al consejo y que finalmente terminemos votando, así que no hay un tema de debilitamiento ni mucho menos", agregó Farías.

El PPD decidió no emprender sanciones disciplinarias contra quienes declaren su respaldo a otras postulaciones dentro de la Nueva Mayoría.