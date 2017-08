Goic y énfasis de su programa: Garantizar gratuidad para primeros años de educación técnica

La presidenta de la Democracia Cristiana y candidata presidencial, Carolina Goic, sostuvo en Cooperativa que pondrá el énfasis en la educación técnica en un eventual mandato suyo.

Al detallar sus propuestas para un eventual Gobierno suyo, la senadora indicó en El Diario de Cooperativa que "para mí es bastante central en mi propuesta de Gobierno la capacitación, la formación profesional de oficio, la recuperación de la educación técnico profesional".

"Hemos puesto un énfasis bastante importante en gratuidad, que yo voy a cuidar y vamos a seguir progresivamente aumentando", agregó, recalcando que tras aumentar ese beneficio a 60 por ciento espera "que lleguemos gradualmente, en la medida que tengamos apoyo financiero, a 70 por ciento".

Precisó que su énfasis "va a estar en la educación técnica, que yo quiero ahí garantizar el 100 por ciento de gratuidad en los dos primero años de educación técnica. Eso lo que hace es entregar herramientas al joven".

"Hoy muchos entran a la universidad y desertan el primer año o no terminan su carrera, cerca de la mitad no termina su carrera. Entonces, lo importante es que tu acompañes a la persona en su trayectoria educativa y eso no es solamente los dos años de educación técnica y después tiene que dar una herramienta si quiere seguir con la formación profesional, sino que también abordar la situación de 500 mil jóvenes que no estudian ni trabajan, que se nos quedan fuera del sistema y que deberían ser la prioridad", explicó.

Sobre este último grupo, señaló que "ahí lo que queremos es que los centros de formación técnica estatales que creamos ahora sean centros articuladores y que trabajen con los liceos técnicos desde tercero y cuarto y, por lo tanto, tú tengas lo que es mucho más cercano al modelo alemán de la educación dual, en que en la práctica aprendes".

"Por otro lado, tenemos tres millones de trabajadores que no han completado cuarto medio. No es la universidad la solución, no es ni siquiera un instituto profesional, pero sí hay formación profesional de oficio para mejorar, porque no es solamente crecimiento, no es solamente el fortalecimiento en la inversión, es también mejores empleos", sentenció Goic.