Insulza rechaza eventual libertad de acción para militantes socialistas

Una de las cartas presidenciales del Partido Socialista, José Miguel Insulza, opinó sobre la posibilidad de decretar o no la libertad de acción a los militantes del PS respecto de apoyar a candidatos presidenciales de otros partidos, como ocurrió con los respaldos al senador Alejandro Guillier.

El ex agente de La Haya defendió férreamente que sean los militantes los que -por una consulta ciudadana- definan al candidato del Partido Socialista y que este no sea determinado por los números de la encuesta CEP, que a su juicio, es una encuesta de los empresarios.

"Cada partido decidirá qué es lo que le parezca. Uno puede mañana decir 'no voy a llevar candidato' y voy a dejar en libertad a mis militantes, pero creo que si es un partido presente le estará pidiendo a sus militantes que voten por él por lo menos", dijo Insulza tras una actividad en la población San Gregorio.

"Quieren hacerlo por encuestas, o sea, vamos a decidir el candidato del PS según la encuesta de la CMPC, no me parece lo más correcto, creo que debieran decidirlo los militantes del partido", manifestó Insulza en alusión a la encuesta CEP.

Las decisiones en el PS serán tomadas el próximo 21 de enero en un comité central, luego que este fin de semana el PPD proclamará a Ricardo Lagos Escobar.

DC: Libertad de acción "genera desconfianza"

Mientras, el senador Guillier se mostró partidario de esa fórmula, de la libertad de acción, pero fue criticado desde la DC, donde el secretario nacional de la Falange, Gonzalo Duarte, lo consideró un error.

"Si los militantes y dirigentes no cumplen los acuerdos del partidos, no cumplen lo que en el partido formalmente expresan lo que ocurre es que se siembra la desconfianza en la ciudadanía. Esto es como si el día de mañana la Nueva Mayoría proclamara como candidato presidencial a Alejandro Guillier y la mitad de los militantes de la Nueva Mayoría no trabajaran por Alejandro Guillier, no creo en eso, no creo en esa libertad de acción y creo que cometió un gran error al plantear lo que planteó", dijo el dirigente DC en El Primer Café.

Ante estas palabras, el presidente del PRSD, Ernesto Velasco, aseguró que este debate es sin importancia y que la tarea de la dirigencia es encantar a la ciudadanía.

"Creo que este es un debate bastante artificial y lo digo honestamente, creo que la gente tiene más sentido común. Las personas son libres y Gonzalo (Duarte) dijo una frase clave: uno entra a militar a un partido por voluntad personal y me voy de un partido también por voluntad personal. Por lo tanto lo que hoy día nosotros debemos propender es que nosotros mismos los partidos generemos condiciones de elevar el nivel de cómo hacemos las cosas", indicó.