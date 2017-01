PPD proclamó a Ricarco Lagos como su candidato

Sin grandes sorpresas, el Partido por la Democracia (PPD) proclamó este sábado al ex Presidente Ricardo Lagos, que lo instala directamente en la papeleta de las primarias que se realizarán este 2 de julio.

El Consejo Nacional debió votar entre Ricardo Lagos y Jorge Tarud, siendo el primero el vencedor por más del 90 por ciento de los votos.

A la cita se restaron los parlamentarios que ya habían anunciado su apoyo a Alejandro Guillier, como son Tucapel Jiménez, Cristina Girardi y Rodrigo González.

El timonel del partido, Gonzalo Navarrate, aseguró que "ellos entienden que el PPD tiene la necesidad de tener un candidato, que hay un programa que hemos discutido entre todos, que la tarea de todos los militantes es difundir un programa y que hoy día vamos a tener un candidato que nos va a encabezar".

"Nosotros tenemos un convicción, que la primaría del 2 de julio es relevante para Chile para la centro izquierda, que Lagos puede encabezar un proceso de debate serio y profundo, y que nosotros vamos a apoyar claramente una candidatura que tiene un contenido que nosotros compartimos con un 100 por ciento", puntualizó.

El viernes, Tucapel Jiménez explicó que "en un comienzo fui muy crítico a la posición que había tomado el PPD respecto al candidato, yo siempre pensé que tenía que ser alguien nuevo para renovar no solamente la política, sino que también la propia imagen del partido".

Eso sí, aclaró el diputado, "es legítimo que el PPD ya tomó la decisión, nombre a su candidato y hayan primarias. Yo creo que es bueno y en ese sentido yo no quiero ir a revolver el gallinero" por lo que se mantendrá al margen.

El vicepresidente del partido, el senador Jaime Quintana, afirmó que los diputados "están en su derecho, yo no soy partidario de las sanciones, soy partidario de las convicciones".

"Espero que el partido y quienes mañana proclamemos a Lagos lo hagamos porque creemos que interpretan mejor una mirada de futuro porque ha puesto ideas en el debate, porque se la ha jugado por transformaciones profundas", añadió.

Tarud lamenta falta de ecuanimidad

Entre vítores llegó hasta el Cine Arte Normandie el diputado Jorge Tarud, quien también era una de las opciones del PPD para las primarias.

El parlamentario reclamó por la poca ecuanimidad con que fue tratado en el Consejo Nacional ya que cuando aún no se materializaba la votación, el Normandie ya lucía la imagen de Ricardo Lagos.

"No ha habido ecuanimidad. En el partido somos todos iguales, tenemos los mismos derechos y obligaciones, no se debe actuar con voluntarismo sino que con realismo", enfatizó.

Tarud añadió: "Yo no he hecho campaña, Ricardo Lagos sí. Ha estado cuatro meses en campaña, pero hasta el momento no ha logrado entusiasmar a la ciudadanía".

Previamente y en conversación con El Diario de Cooperativa, Tarud se refirió a los diputados que se restaron de la proclamación.

Cristina Girardi, afirmó Tarud, "ha sido muy valiente, otros lo dicen en la mesa del comedor, otros en el pasillo", pero es una situación dificil por el bajo apoyo de Lagos en las encuestas, en contraste por el candidato del Partido Radical, el senador Alejandro Guillier.

"Pero podrían pasar muchisimas cosas en todos estos meses", concluyó.

Insulza: Proclamación es un poco apurada

Otro aspirante al sillón presidencial, el socialista José Miguel Insulza, comentó que la proclamación de este viernes "es un poco apurada" pero que lo entiende"

"Hay partidos que tienen un problema que yo llamaría de vida o muerte, que es refichar a todos sus militantes antes del 14 de abril, y por lo tanto el Partido Radical y el PPD tienen apuro en eso y probablemente sea más fácil hacerlo con candidato ya designado", sostuvo.

Insulza añadió que "lo importante es tener el candidato el 2 de julio, no es necesario nombrarlo hoy día".

El Partido Socialista se reunirá el próximo sábado en su comité central para definir si ratificar o no la consulta ciudadana con la que nominarían a su abanderado.