Senado aprobó designación de Andrés Zaldívar a comité de asignaciones

La Sala del Senado aprobó, por amplia mayoría, la tarde de este martes, la nominación del DC Andrés Zaldívar y otros cuatro miembros al Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias del Congreso.

Los otros postulantes para este consejo son el ex diputado Alfonso Vargas, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, en calidad de ex senador, Enrique Marshall, como ex consejero del Banco Central, y Arturo Yrarrázaval, como ex decano de Derecho de la Universidad Católica.

La propuesta de la comisión bicameral contó con 26 votos a favor y sólo la postura en contra del senador Alejandro Navarro, mientras que el propio Zaldívar se abstuvo de la votación.

Para Navarro con esta designación "se pierde credibilidad, se daña la credibilidad, la poca credibilidad que ya tenía el consejo" y destacó que "debería existir inhabilidad".

"La figura de Zaldívar es demasiado fuerte para integrar un consejo que tiene que decirle a la ciudadanía que está actuando con autonomía. Creo que se va a dificultar aquello", sostuvo el legislador penquista.

Navarro resaltó que "esto no es personal con el presidente del Senado, sino que forma parte de un dicho muy viejo; no hay que solo ser, sino que parecer la mujer del césar".

El nombre del presidente del Senado fue propuesto en su calidad de ex ministro de Hacienda, cargo que ocupó hasta 1970, en el gobierno de Eduardo Frei Montalva.

"Yo no ando buscando el cargo"

En la antesala de la votación, el senador Zaldívar, que culmina su período como senador el próximo 11 de marzo, comentó que "ellos son los que tienen la palabra, a mí no me interesa, a mí me lo han propuesto, si el Senado me nomina, por supuesto voy a estar disponible, pero yo no ando buscando el cargo".

Tras las críticas a su designación, por negarse a entregar los informes de asesorías solicitados por el Ministerio Público, el legislador remarcó que "rechazo los cuestionamientos personales, no tienen ningún fundamento, cualquier diputado puede cuestionar a cualquiera".

Este miércoles será la Cámara de Diputados la encargada de aprobar la nominación de estos cinco postulantes, donde se necesitan 72 votos a favor y existe resistencia por parte de parlamentarios de la Nueva Mayoría y del Frente Amplio, quienes han pedido votación por separado para rechazar el nombre de Zaldívar.

El nuevo Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias del Congreso asumirá sus funciones el 11 de marzo.

Sala aprueba propuesta de la Comisión Bicameral relativo a la designacion de los integrantes del consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias.#senado #tvsenado pic.twitter.com/9wGSs9TGtv — SenadoChile (@Senado_Chile) January 9, 2018