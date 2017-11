Hirsch llamó a "dejar las patitas en la calle" por Beatriz Sánchez

El ex presidenciable y hoy vicepresidente y candidato a diputado del Partido Humanista, Tomás Hirsch, restó importancia en conversación con El Diario de Cooperativa al desplome que sufrió la candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, en la última Encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) y afirmó que, por ser una carrera abierta, se deben "dejar las patitas en la calle".

El debate en el conglomerado respecto de cómo debe ser manejada la campaña se instaló tras la caída de 17,9 a 8,5 por ciento en intención de voto entre los votantes probables

"La CEP se ha convertido en una suerte de sacrosanto padre de la información en nuestro país y no lo es. Definitivamente, es una encuesta que pertenece a un centro de estudios que pertenece, a su vez, a los grupos económicos y empresariales más poderosos del país y que tienen ciertas injerencias e intenciones. Lo dije y lo que vi cuando fui candidato presidencial y lo vi hoy día", sostuvo Hirsch.

"Es una elección que está abierta, en la cual nosotros estamos trabajando con mucho entusiasmo, con mucha fuerza, en la que es perfectamente posible que nuestra candidata, Beatriz Sánchez, pase a segunda vuelta. Lo cual creo que sería tremendamente positivo para Chile, esa es la cuestión de fondo", dijo el aspirante al Congreso, recalcando que "ha sido una gran, gran candidata".

Entonces, ¿cuál es la estrategia que pide Hirsch continuar?: "un fuerte trabajo territorial, con una cuña muy sólida y muy afiatada entre los candidatos y candidatas parlamentarias y la candidatura presidencial. Creo que eso es lo fundamental. Hoy día no son tiempos para estar en discusiones, de qué vamos a hacer después, con quién nos vamos o no nos vamos ajuntar, qué le vamos a decir o no le vamos a decir", manifestó el ex presidenciable.

"Ojalá todos y todas en el Frente Amplio estemos cada día de aquí hasta el 19 (de noviembre) en la calle, en los territorios, en las comunas, con la gente, dialogando y, por cierto, junto con Beatriz Sánchez y con los candidatos, Esa es la tarea fundamental: dejar las patitas en la calle, no la conversa de café, no el análisis académico del centro de estudios, sino que en la acción, en la calle", enfatizó.