Ex gerente de Corpesca fue reformalizado por soborno y delitos tributarios

El ex gerente general de la empresa Corpesca, Francisco Mujica, fue reformalizado este miércoles por soborno y delitos tributarios.

El ex ejecutivo compareció ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, en el Centro de Justicia, donde ya se le habían presentado los mismos cargos en el mes de mayo, cuando se le impusieron las medidas cautelares de arresto domiciliario parcial y arraigo nacional, esto en la misma audiencia donde el senador Jaime Orpis fue imputado por cohecho.

En la audiencia de hoy también se reformalizó a la empresa Corpesca como persona jurídica y se formalizó a siete personas que emitieron boletas a la compañía por supuestos servicios que no fueron prestados y cuyos pagos fueron traspasados a Orpis y a la ex diputada Marta Isasi.

Al lugar compareció Giorgio Carrillo, ex asesor de Isasi, quien aseguró estar "arrepentido" de haber participado en actos ilícitos que -indicó- le han significado imporantes "costos personales".

La ex diputada Isasi se encuentra formalizada por fraude al fisco, cohecho y delitos tributarios. (Foto: Agencia UNO)

"Las boletas yo las emití porque Corpesca había comprometido un aporte para la campaña (de Isasi). Esas boletas sumaron, en total, 25 millones de pesos que se resumieron en tres pagos", explicó Carrillo, que lamentó "haberse expuesto a esta situación" sin "medir" sus consecuencias "previamente".

"Obviamente queda ahí un lamento, un arrepentimiento... Hay costos personales, sobre todo. Ya han pasado más de tres años... Yo trabajaba con ella (Isasi), ella me lo solicitó, yo no tuve la capacidad de negarme, pero hoy día tengo la capacidad decir que no debiera haberlo hecho. En ese momento no lo hice, por eso estoy acá", dijo el ex colaborador de la diputada, quien está formalizada por fraude al fisco, cohecho y delitos tributarios.