Gobierno blindó a presidente del directorio de TVN por conflicto con De Aguirre

El Gobierno blindó al presidente del directorio de Televisión Nacional (TVN), Francisco Orrego, tras los cuestionamientos que hicieron algunos miembros del directorio exigiendo que el Presidente Sebastián Piñera lo remueva del puesto tras la investigación que encargó a la Contraloría del canal en contra del director ejecutivo, Jaime de Aguirre.

La vocera de Gobierno, Cecilia Pérez aseguró que "acá el único foco que es admisible y que va con el sentido común es poner todos los esfuerzos por parte del actual directorio de Televisión Nacional para sacar adelante el canal público".

"Sostener lo que hemos escuchado el día de ayer, constituye sin duda, una falta de respeto. Es no entender la independencia y la autonomía de Televisión Nacional", agregó.

"Francisco Orrego, presidente de Televisión Nacional, está haciendo su trabajo, está tratando de sacar adelante a Televisión Nacional, por tanto, cuenta con el respaldo del Gobierno y tenemos confianza en que va a poder lograr el cometido de su mandato", aseguró la vocera.

Comisión de Cultura oficiará a Contraloría y buscarán comisión investigadora

En tanto, la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados oficiará a la Contraloría para saber si hay irregularidades en el contrato de De Aguirre, pero también para saber si Orrego vulneró algún principio al filtrar información interna del canal estatal.

El presidente de la comisión, el diputado Marcelo Díaz (PS), anunció que esperan reunir firmas para crear una comisión investigadora que indague todo: Incluso el accionar del ex presidente de TVN, Ricardo Solari (PS).

"Lo que corresponde es que indaguemos todo. Yo he hablado de esta situación en particular, pero también del déficit de Televisión Nacional, del que no nos hemos hecho cargo", dijo Díaz.

Además, Díaz cuestionó los dichos del Gobierno que ya el martes había defendido a la figura de Orrego.

"No me pareció muy afortunada, la verdad. Porque lo que se está denunciando es una operación política para tomar el control de Televisión Nacional por parte del presidente del directorio que fue designado por el Presidente Piñera", aseguró Díaz.

"Sus declaraciones parecieran validar esta operación, lo que uno podría presumir, si se cuenta con el respaldo explícito del Gobierno", fustigó.

Ricardo Solari no ha querido hacer comentarios al respecto, aunque desde su sector cercano se insiste en que el Comité Económico fue informado –de manera verbal- de las condiciones del contrato de Jaime de Aguirre.