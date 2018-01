Diputado UDI: El "Chile mejor" del que habla la Presidenta Bachelet sólo existe en su cabeza

El diputado UDI Felipe Ward cuestionó el último saludo de fin de año de la Presidenta Michelle Bachelet, donde la Mandataria destacó los logros de su segundo Gobierno y aseguró que el 2017 fue un año "lleno de cambios y de logros" y el "Chile mejor ya está aquí".

"Creo que, últimamente, la Presidenta vive en una realidad paralela. Este país mejor, esta realidad mejor de la que ella habla, sólo existe en su imaginación", manifestó el parlamentario a Cooperativa.

Ward sostuvo que "aquí hay reformas tributarias, laborales y educacionales que la gente rechaza, hay un candidato (presidencial) que ella apoyó (Alejandro Guillier) y que la gente también rechaza, y creo que su Gobierno termina con un aprobación baja justamente por eso, porque existe una distancia entre las prioridades de la Presidenta, las prioridades del Gobierno y las prioridades de la ciudadanía".

"Este país mejor, donde estamos mejor que hace cuatro años, es algo que es producto de su imaginación y sólo existe en la cabeza de la Presidenta, lo digo con mucho respeto, pero creo que no existe ni en la cabeza ni en la realidad de los chilenos", criticó el diputado.

El secretario general de Renovación Nacional, Mario Desbordes, aseveró que "también es evidente que la mayoría de los chilenos no está de acuerdo con ella, el resultado de la elección de diciembre pasado demuestra que los chilenos no están de acuerdo con que ya el 'Chile mejor' está y están a la espera de que lleguen tiempos mejores con Sebastián Piñera, por eso el resultado de la elección".

"Las reformas que ella enumera en su discurso son muy buenas intenciones pero la verdad es que han provocado serios daños en muchas áreas. La reforma educacional aún está a un tercio del camino, con varios problemas en el horizonte", sostuvo.

Teillier: "Son muy chistosos los de la derecha"

El cuestionamiento de Ward fue respondido por el presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, quien dijo que habría que preguntarle a quienes se han beneficiado por las reformas de la Presidenta Bachelet.

"Siempre son muy chistosos los de la derecha, lamentablemente con esos chistes nos ganaron la elección, que no son tan chistes creando temor desde un comienzo. La derecha nos quitó la sal y el agua desde un comienzo, empezó a denostar las reformas, de que estas no servían, que iban a causar caos en el país, y resulta que no es así", indicó Teillier.

"El país que la derecha entregó con una economía a la baja, hoy día, este Gobierno lo está entregando con una economía al alza, es decir, ¿dónde está el caos? Y yo no sé si es parte de la imaginación, habría que preguntarle a las miles de familias tienen hijos ya estudiando gratuitamente en la universidad o en las otras ramas de la educación", añadió el presidente del PC.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, dijo que tiene pocas expectativas de que la derecha tenga una conducta solidaria con las reformas del actual Gobierno y, por eso, sostuvo que deben ser una oposición consistentes con las expectativas s¿ciudadanas, subrayando la importancia de mantener la unidad del centro y la izquierda.