Jacqueline van Rysselberghe: "Soy una mujer de convicciones, como Margaret Thatcher"

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, definió su personalidad política como "una mezcla" de la ex premier británica conservadora Margaret Thatcher y de la canciller alemana, la democratacristiana Angela Merkel.

"Soy una mujer de convicciones, como Margaret Thatcher, y con una gran capacidad de diálogo, como Angela Merkel. No obstante, tengo mi propio sello como dirigente política, de mucha cercanía con la ciudadanía y con un marcado sentido social", dijo la senadora en declaraciones a El Mercurio.

"Soy intensa en todo lo que hago, porque soy una mujer apasionada en cada cosa que realizo. Eso es lo que mejor me define", aseguró la timonel, que reveló además que su apellido "se pronuncia Van Raiselberg", dado que "es de origen belga".

Bachelet, Pinochet y Allende

JVR fue consultada también, dada su profesión de médico, por la opinión que tiene de los dos Presidentes de la República que han tenido dicha formación: los socialistas Salvador Allende y Michelle Bachelet.

"La verdad es que esos dos doctores, lejos de mejorar los males del país cuando fueron presidentes, los empeoraron. Ambos hicieron un mal diagnóstico y utilizaron una receta que en el mundo se comprobó que no da resultados. Así que la experiencia no ha sido para nada buena. No me cabe duda que la receta de derecha es mucho mejor", comentó.

Sobre el dictador Augusto Pinochet afirmó que "es una figura relevante de la historia reciente de Chile, independiente de la opinión positiva o negativa que pueda tener cada chileno de él".

"Será la distancia que entrega el tiempo la que permitirá hacer un juicio más equilibrado respecto a lo que fue el rol que le correspondió cumplir (a Pinochet) desde el año 73 en adelante", indicó.