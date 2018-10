JVR relató su cita con Bolsonaro: "Él no habla castellano y yo no hablo portugués"

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, comentó su criticada reunión con el candidato presidencial brasileño Jair Bolsonaro desarrollada este miércoles en Brasil y además los temas que abordaron en la cita.

En conversación con El Primer Café, la senadora explicó las motivaciones que tuvo para asistir a este encuentro y sostuvo que no habló directamente con el abanderado ultraderechista sobre sus controvertidas frases consideradas racistas y misóginas debido a trabas idiomáticas.

"Él no habla castellano y yo no hablo portugués, por lo tanto la conversación no era lo suficientemente fluida, pero si lo conversamos con quien va a ser probablemente su primer ministro y la explicación que él dio es que gran parte de esas cosas habían sido sacadas e contexto", manifestó Van Rysselberghe.

Por influencia en la región y relevancia economica, Brasil es un socio estratégico con el que Chile debe profundizar lazos. Por eso me reuní hoy con Jaír Bolsonaro, para abordar temas de convergencia entre ambos países. De resultar electo, confirmó a Chile entre sus prioridades. pic.twitter.com/8ogpubRZcJ — J Van Rysselberghe (@jvanbiobio) 17 de octubre de 2018

Además, la presidenta gremialista cree que si el candidato fuera chileno seguramente no militaría en el partido fundado por Jaime Guzmán.

"No admiramos ni tampoco es un referente nuestro y comparto que si Bolsonaro fuera chileno probablemente no estaría en la UDI, pero eso no significa que si tenemos a una persona que va a ser el probable presidente electo y está cursando una invitación en la cual el platea que quiere tender puentes para poder generar alianzas estratégicas con nuestro país me parece una buena noticia más allá de las diferencias con él", aseveró.

Asimismo, reiteró su defensa a esta reunión. "Me parecía un error desestimar una invitación en donde se planteaba que se podía generar la voluntad o expresar la voluntad política", recalcó.

Desbordes: No era oportuno ir

Por otro lado, en conversación con El Diario de Cooperativa, el presidente de RN, Mario Desbordes, reconoció que a él también le llegó, como a Jacqueline van Rysselberghe, por la vía de "contactos extraoficiales", una invitación para ir a juntarse con el candidato brasileño Jair Bolsonaro, pero él la declinó: "Como Renovación Nacional no nos pareció oportuno".

"Tenemos, obviamente, mucho respeto por las candidaturas presidenciales de un país amigo, pero Bolsonaro no es nuestro aliado en Brasil y hay, obviamente, algunas dudas respecto a las cosas que ha planteado. No coinciden con lo que propone Renovación (Nacional)", señaló.

El timonel dijo, no obstante, que "es legítimo" que Jacqueline van Rysselberghe lo haya ido a ver: "No me parece que sea un hecho negativo, pero nosotros preferimos no hacerlo".

De todos modos, comentó, "la alternativa de Bolsonaro, Fernando Haddad, representa a un partido absolutamente corrupto".