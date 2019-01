UDI pide "sanción máxima" para Boric por polémica polera de Jaime Guzmán

La Unión Demócrata Independiente (UDI) acordó pedir a la Comisión de Ética de la Cámara Baja que aplique "sanción máxima" contra el diputado Gabriel Boric (Movimiento Autonomista), tras difundirse un video, que data del año 2017, en el que aparece recibiendo una polera con la imagen de Jaime Guzmán quien luce un disparo en la cabeza.

Cabe recordar que el lunes 31 de diciembre el excandidato presidencial ultraderechista José Antonio Kast (ex UDI), a través de Twitter, difundió un registro del legislador frenteamplista posando con la polémica camiseta. Boric se disculpó en la misma red social aludiendo a lo sorpresivo del regalo y condenó el crimen del fundador de la UDI.

Está circulando en redes pantallazo de entrevista dl 2017 dde el conductor me regala una polera de Jaime Guzmán. Fue total% sorpresa y producto de ello mi reacción no fue la adecuada porque agradecí debiendo haberla rechazado. Como he dicho antes, condeno sin matices su asesinato