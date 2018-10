UDI recurriría al TC por indicaciones a regulación de las libertades condicionales

La UDI está elaborando un informe para ser presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) por el proyecto de libertades condicionales que fue impugnado por la oficialismo.

Desde la bancada de diputados UDI solicitaron un documento a la Fundación Jaime Guzmán para ser presentado ante el TC en contra del proyecto, ya que este aumentaría las exigencias para los presos por crímenes de lesa humanidad.

Según denuncian los parlamentarios gremialistas, los detenidos deben haber colaborado sustancialmente con la investigación y expresar un arrepentimiento para optar a la libertad condicional.

Dentro de este grupo "hay personas que legítimamente pueden considerar que no fueron autores del delito que se los quiere condenar o que se les condenó", explicó el diputado UDI Juan Antonio Coloma Álamos.

"Creemos, y por eso recurriremos al TC, que la violación de esta garantía constitucional no tiene posibilidad de materializarse en nuestra legislación, porque lo que hay acá más que un interés de buscar o establecer requisitos, es imposibilitar que cualquier persona que cometió delitos entre 1973 y el 90 pueda acceder a ningún tipo de libertad condicional", añadió.

El asesor legislativo de la Fundación Jaime Guzmán, Carlos Oyarzún, indicó que "la cooperación y el arrepentimiento son requisitos absolutamente inconstitucionales", agregando que "se ha dicho mucho que la libertad condicional es un beneficio, cuando eso es falso, la libertad condicional es un derecho que tiene el reo".

"Cumpliendo determinados requisitos, eso lo estableció así la ultima reforma el 2012 y lo establece la propia ley, y al ser un derecho el reo tiene todas las facultades para poder optar a él", especificó el jurista.

Familiares de Ejecutados Políticos: Se busca que no se haga justicia

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, afirmó que los condenados por crímenes de lesa humanidad no tienen libertad condicional y que esta iniciativa busca que no se haga justicia.

"Los crímenes de lesa humanidad no tienen beneficios, excepto que cumplan las penas que les dieron, y en este sentido también se burlan porque resulta que aquí como saben no han legislado, no han normado con los tratados y convenios internacionales, entonces buscan la forma que no cumpla la justicia", afirmó Lira.