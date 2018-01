Asociación de Fiscales: "Sebastián Dávalos aún es imputado"

El vicepresidente de la Asociación de Fiscales, Mario Carrera, aseguró en El Diario de Cooperativa que Sebastián Dávalos, pese a ser sobreseído definitivamente en el caso Caval, aún es "imputado" por el Ministerio Público.

El abogado explicó este miércoles que el hijo de la Presidenta Michelle Bachelet "es aún imputado por la Fiscalía, porque sobre él, efectivamente, hay una causa derivada del caso Caval donde se realizó una querella por Gonzalo Vial (Concha) relativa a un delito de estafa".

Por lo tanto, ante las duras acusaciones que hizo Dávalos contra la Fiscalía Regional de O'Higgins, que calificó de "corrupta" y dijo que no le sorprendería que lo intenten formalizar "por algún delito inexistente a modo de represalia", Carrera sostuvo que espera que "no se refiera o no entienda esta persona como un acto casi de venganza el hecho de que en esa causa (por estafa) pudiese tener alguna formalización, acusación o salida distinta".

En la arista de las estafas contra el empresario Gonzalo Vial Concha se indagan boletas de Dávalos por las que declaró Mauricio Valero, por las cuales él no ha declarado ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) ni hay querella de este organismo.

"Es una persona que se encuentra imputada por la Fiscalía, por lo tanto, puede deberse a esa condición sus palabras", sostuvo.

Sobre las acusaciones de corrupción dentro de la Fiscalía de O'Higgins, Arriagada dijo que es "poco prudente".

"Lo que está alegando es que con pocas pruebas se le mantiene en calidad de imputado o sin pruebas, pero por otra parte señala que hay corrupción en la Fiscalía sin tener ninguna prueba de ello. Al final, lo que está haciendo con estas declaraciones es lo mismo que se supone que él reclama en contra de él. Esto es imputar cosas sin pruebas y ahí es donde parece poco prudente sus declaraciones", explicó.

El vicepresidente de la Asociación de Fiscales dijo que si Dávalos tuviese alguna prueba "de algún tipo de acto constitutivo de delito, son los Tribunales de Justicia donde hay que realizarlo y no a través de los mecanismos que utilizó ayer" al leer un comunicado ante la prensa.