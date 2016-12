Presidenta Bachelet descartó continuar en la política chilena al terminar su mandato

La Presidenta Michelle Bachelet aseguró que luego de que su mandato termine en 2018 "está absoluta y totalmente descartado continuar en la política chilena".

Los dichos de la Presidenta se suman a los emitidos por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, quien reconoció que no se ve en la política después del actual Gobierno.

La Mandataria afirmó en entrevista con La Tercera que terminado su período, se imagina "ojalá como en una playa, diría yo. Jejejeje. En una playa, tal vez. En un lugar dándose un tiempo de descanso, un respiro, porque la verdad que cuesta desenchufarse, no en el sentido del trabajo diario, sino que me pasó la vez pasada".

Sobre si seguir en la política o en un cargo internacional, como el que tuvo en ONU Mujeres tras el fin de su primer periodo, "la verdad es que no me he dedicado a pensar en nada. Obviamente, está absoluta y totalmente descartado continuar en la política chilena, desde el punto de vista de cargos de representación. Ya es suficiente".

"No me atrevo a decir nada. Porque la otra vez yo dije que me iba a dedicar a ser abuela y me fui a Nueva York. Así que yo prefiero no decir algo que no estoy segura, pero la verdad es que no he tenido tiempo", añadió la Mandataria.

"Estamos con demasiadas cosas en Chile, entre otras, seguir avanzando para que las mujeres tengan más oportunidades", en una entrevista donde también se explayó sobre los sesgos machistas en la sociedad y la política.

Caso Caval: "La política es sin llorar"

En el marco del caso Caval, que involucra a la esposa de su hijo Sebastián Dávalos, Natalia Compagnon, y consultada sobre si la crítica hubiera sido diferente si en vez de la madre hubiese sido el padre o el suegro, la Presidenta Bachelet dijo no saberlo ni quiso aventurarse.

Al respecto, Bachelet afirmó que "aparecieron todos los rumores de que yo era débil, que estaba deprimida, que estaba tomando medicamentos, que estaba enferma. Todo eso era mentira".

"Yo después tenía reuniones con alguna gente que me decía 'oiga, pero usted está bien. ¿Pero usted sabe de todos estos temas?...'", lo que la sorprendió porque ha sido "siempre autónoma, trabajadora, estudiosa y me conozco los temas, que alguien pueda imaginar que uno está como en otra, es muy curioso", agregó.

"Incluso, cuando fui a esa reunión en el CEP, el comentario fue 'ohhh', porque yo hablé, pero parece que ellos creían que los ministros iban a contestar todo y yo no", añadió y reflexionó que ahí "entonces uno dice: ¿Será porque soy mujer que pueden permitirse creer de que uno no está en condiciones de gobernar? Entonces, ahí yo identifico, por los comentarios que ellos me hacían a mí".

La Presidenta aseguró, además, que no sólo ha sido juzgada como madre, sino que "he sido juzgada en todos los ámbitos, en realidad, pero uno es una figura pública, sin embargo, alguna gente dice que la política es sin llorar".

Muñeca inflable: "Qué sexista, qué machista y, además, vulgar"

Consultada por su reacción tras el bochornoso regalo de Asexma de una muñeca inflable al ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, la Presidenta aseguró que lo primero que se le vino a la cabeza fue "qué sexista, qué machista y, además, vulgar".

La Jefa de Estado dijo que si le hubiese tocado a ella, "lo primero que yo habría hecho es averiguar cuál es el regalo que pensaban hacerme, pero más allá de eso, cuando a uno la pillan de improviso hay gente que reacciona muy rápido y hay otra gente que no".

"A mí me hubiera gustado decir: mire, no, la economía se resuelve incorporando más mujeres al mercado laboral", sostuvo la Mandataria, quien remarcó que el ministro "no reaccionó como debía. Él me explicó que realmente lo pilló tan de sorpresa, que no pudo reaccionar adecuadamente. El habló largo conmigo al respecto".

Al mismo tiempo, Bachelet destacó que "lo positivo es que generó un amplio repudio, pero duró ¿dos días? Un debate de fondo, serio, que ayude a hacerse cargo del tema contra la violencia como mujer todavía no hemos dado como sociedad".

Sobre otros temas que tienen que ver con la mujer, como la interrupción del embarazo en tres causales, dijo que no ha sido más difícil de lo que esperaba, "porque yo sé que este es un tema que tiene distintas posturas" y espera terminar su Gobierno con el proyecto despachado.