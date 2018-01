Presidenta Bachelet por cargo internacional: Por supuesto que no me voy a ir de Chile

En el marco de una actividad en Caldera, la Presidenta Michelle Bachelet confirmó que no dejará el país al terminar su mandato, tras haber aceptado encabezar la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño.

La Mandataria aseveró que se siente "honrada por su confianza y estoy orgullosa por lo que hemos hecho. Les agradezco, amigas y amigos, por caminar juntos durante estos años".

"Sin duda defenderemos todo lo necesario de los cambios que han hecho que para mucha gente la vida sea mejor", añadió.

"Por supuesto que no me voy a ir de Chile, como dicen por ahí. Alguna cosa hará uno, pero no puede parar. Como dicen, el que nace chicharra muere cantando", recalcó la Presidenta.

Finalmente, aseveró que "la verdad es que yo me voy a quedar en mi país, porque amo a mi país y porque creo que uno tiene que seguir aportando dentro de la medida de sus posibilidades, y porque estoy disponible para que defendamos todas las reformas que hemos hecho y que tiene que ver en beneficios para ustedes".