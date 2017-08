Presidenta Bachelet promulgó la ley que crea la Región de Ñuble

Tras su aprobación en el Congreso, la Presidenta Michelle Bachelet promulgó este sábado el decreto que da vida a la nueva Región de Ñuble.

La Mandataria plasmó su rúbrica presidencial en un acto en la Casa del Deporte de Chillán, que pasará de ser capital provincial a regional -luego de un año de trámites administrativos para que la decimosexta región se instale como tal- en septiembre de 2018.

Más de un millar de ñublecinas y ñublecinos siguieron la ceremonia tanto al interior como en la explanada del recinto, que contó con la presencia de varios ministros del Gobierno y una presentación de cierre de la banda Los Jaivas.

En su discurso, la Jefa de Estado subrayó que espera "que la futura autoridad regional sea elegida por los ciudadanos de Ñuble y no decidida en un escritorio de Santiago".

"Estoy segura que el Congreso Nacional aprobará el proyecto de ley que habilita la elección, permitiendo que en el siguiente periodo electoral -o cuando así lo defina la ley- sean las comunidades regionales las que decidan quién liderará el Ejecutivo regional", afirmó Bachelet.

"Esa será la culminación de un proceso que no se detiene, que no puede detenerse, porque restituir poder a las regiones es un objetivo permanente", precisó la Presidenta, agregando que "no basta con ser región: hay que tener la capacidad de la fuerza, las atribuciones, las competencias para que ustedes puedan tomar su destino en sus manos".

Pdta. @mbachelet: Espero que "la futura autoridad regional sea de una buena vez elegida por los ciudadanos de Ñuble" y no desde Santiago. pic.twitter.com/LxxOW8RZOg — Prensa Presidencia (@presidencia_cl) 19 de agosto de 2017

Bachelet recordó a Violeta Parra: No hay obras imposibles

"Hoy celebramos que Ñuble es región, gracias a su historia y a su gente; celebramos también -miren ustedes- justo en el centenario del nacimiento de Violeta Parra, quien en estas tierras -cantando a la chillaneja (aludiendo a la canción Yo canto a la diferencia)- nos recuerda que no hay obras imposibles, que el sentimiento todo lo puede, y esta región nace de esa convicción, de ese sentimiento profundo, de ese sueño colectivo que hoy vemos por fin materializado", recordó.

"Un abrazo fraterno para todos quienes han hecho posible que la Región de Ñuble sea realidad, muchas gracias a todos ustedes y a celebrar la Región de Ñuble", concluyó la Mandataria, provocando los vítores de la audiencia.

Con la creación de la nueva Región, la Presidenta Michelle Bachelet cumple uno de sus compromisos de campaña.

La Mandataria permanecerá en la zona hasta este domingo, cuando participará en el desfile en honor a Bernardo O'Higgins en Chillán Viejo.

"Es muy satisfactorio", expresó el ministro de Interior, Mario Fernández. (Foto: Presidencia)

Ministro Fernández: Tomar sus decisiones les cambiará la vida

Por su parte, el ministro del Interior, Mario Fernández, afirmó que "es muy satisfactorio comprobar que un compromiso se cumple y además se cumple para el bienestar de una región del país".

"Muchas personas, a parte de todo el pueblo de Ñuble, las autoridades, los parlamentarios, han sido muy importantes en esto, especialmente en la fase final de la decisión legislativa, ahí hay que tener muy en cuenta que los senadores y diputados de la zona han sido muy útiles", destacó el secretario de Estado, quien fue parte de la ceremonia.

Con un decreto como este, "normalmente cambia la vida cuando se toman decisiones para sí mismos, entonces, por lo tanto, para la gente de Ñuble el tomar sus propias decisiones en Ñuble desde luego va a tener que cambiar la vida, porque las autoridades de esta nueva región estarán muy cerca de los problemas y, por lo tanto, podrán tomar decisiones que les ayuden bien", celebró el ministro Fernández.