Presidente Piñera se equivocó al citar famoso poema de autoayuda

Este viernes, el Presidente Sebastián Piñera recibió en La Moneda a los puntajes nacionales de la PSU, donde los alentó a seguir sus sueños y motivó a desarrollarse como personas.

Para reforzar su mensaje, el mandatario puso de ejemplo el poema "Instantes" de la escritora estadounidense Nadine Stair, que es muy famoso en ferias artesanales y en tiendas para regalos de autoayuda. Ahí vino el error, según consigna La Tercera.

"Algún día vamos a estar en el lecho de muerte y no queremos que nos pase lo que le atribuyen a Borges. A Borges se le atribuye un poema que se llama 'Momentos'. Cuando estaba a punto de morirse, dice que si pudiera volver a vivir… haría todo distinto a lo que había hecho", relató Piñera.

Este error es común ya que no sólo se le acreditaba erróneamente al escritor argentino. Hasta Gabriel García Márquez es mencionado como autor. María Kodama, viuda de Borges, confirmó que la estadounidense es la responsable.

El poema completo de Stair, de la que no se conocen muchos datos:

Si pudiera vivir nuevamente mi vida,

en la próxima trataría de cometer más errores.

No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más.

Sería más tonto de lo que he sido;

de hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad.

Sería menos higiénico, correría más riesgos,

haría más viajes, contemplaría más atardeceres,

subiría más montañas, nadaría más ríos,

iría a lugares adonde nunca he ido,

comería más helados y menos habas,

tendría más problemas reales y menos imaginarios.

Yo fui una de esas personas que vivió sensata y

prolíficamente cada minuto de su vida…

Claro que tuve momentos de alegría,

pero si pudiera volver atrás,

trataría de tener solamente buenos momentos.

Por si no lo saben, de eso está hecha la vida,

sólo de momentos.

No te pierdas el ahora.

Yo era uno de esos que nunca van a ninguna parte

sin un termómetro, una bolsa de agua caliente,

un paraguas y un paracaídas.

Si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano.

Si pudiera volver a vivir,

comenzaría a andar descalzo a principios de la primavera

y seguiría así hasta el otoño.

Daría más vueltas en calesita, contemplaría más amaneceres

y jugaría con más niños, si tuviera otra vez la vida por delante.

Pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo.