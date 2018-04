Las críticas de la oposición que desató nombramiento de Pablo Piñera como embajador

Múltiples cuestionamientos desató en la oposición la oficialización del nombramiento de Pablo Piñera, hermano del Presidente, como embajador en Argentina.

Algunos parlamentarios cuestionaron las capacidades técnicas de Pablo Piñera, aunque en el primer gobierno de Piñera fue nombrado gerente del BancoEstado, allí no se cuestionó su capacidad en el tema económico, pero quedan dudas de su actuación en el área diplomática

"Sorpresa y una mezcla de incredulidad, porque conozco mucho a Pablo Piñera, economista, pero que yo sepa, sin ninguna experiencia diplomática ni en materia de servicio exterior", dijo el senador Jorge Pizarro (DC).

"La embajada de Argentina debe ser de las más importantes de nuestro país y la única explicación que tengo que es hermano del Presidente y a lo mejor por la relación que dicen que tienen, me lo imagino, porque si no no tiene ninguna explicación", añadió.

En tanto, el senador y ex candidato presidencial, Alejandro Guillier, acusó nepotismo de La Moneda. "El discurso de la derecha contra el nepotismo es una farsa", aseguró en su cuenta de Twitter.

En tanto, el diputado Fidel Espinoza (PS) calificó como "impresentable" la designación de Pablo Piñera y también aludió al nepotismo.

"Impresentable la designación del hermano del Presidente Piñera como embajador en Argentina. Le hace mal a la imagen internacional del país. Son señales preocupantes de nepotismo que no se pueden permitir", sostuvo en la misma red social.

A su vez, el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, cuestionó el nombramiento por considerar que Pablo Piñera no cuenta con experiencia diplomática para la importancia del cargo.

"Nombramiento del hermano del Presidente Piñera en embajada en Argentina se aleja de política de Estado en RREE. Esta es una embajada estratégica y no se debe nombrar a familiares sin experiencia diplomática", aseveró.

Incluso el ex candidato presidencial José Antonio Kast cuestionó este nombramiento.

"Es un error lamentable. Por muy preparado que sea Pablo Piñera, no es razonable ni prudente que el Presidente nombré como Embajador a su hermano", sostuvo el ex parlamentario.

Insulza repalda al nuevo embajador

Por otro lado, también hubo quienes sí apoyaron la designación de Piñera. El senador del PS José Miguel Insulza consideró que sí cuenta con los méritos suficientes.

"Aquí no es un problema de hermanos o parientes, es un problema de quien tiene los méritos suficientes y Pablo Piñera tiene los méritos suficientes para ese cargo", sostuvo el legislador.

"Siempre hay gente que no le gustan estas cosas y encontrará algún motivo, seguramente encontrará los motivos de familia como un buen motivo para alegar, pero reitero mi juicio inicial: es un bueno nombre, tiene los antecedentes suficientes, tiene una gran calidad humana, ha sido un gran profesional y yo me alegro mucho", recalcó.