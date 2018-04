Piñera defendió designación de su hermano como embajador: "No ha habido nepotismo"

El Presidente Sebastián Piñera negó este domingo que la decisión de nombrar a su propio hermano, Pablo Piñera, como embajador en Argentina, pueda calificarse como "un acto de nepotismo".

"Más allá de las cosas pequeñas de la política, yo quiero decirles a mis compatriotas: en esto no ha habido ningún acto de nepotismo", aseguró Piñera en medio de una actividad en Peñalolén.

"Yo no he nombrado a Pablo Piñera embajador por ser mi hermano, lo he nombrado porque estoy convencido de que reúne todos los requisitos (...) y nadie ha puesto en duda esa situación", indicó.

El nombramiento "lo hice pensando en una sola cosa: tener el mejor embajador posible para poder fortalecer las relaciones con Argentina, y pensando única y exclusivamente en el mejor interés de Chile", subrayó.

"Debía reunir muchas condiciones"

El Jefe de Estado argumentó que "Chile necesita un embajador que reúna muchas condiciones, muchos requisitos: primero, que tenga un amplio conocimiento de nuestro país y de nuestro sector público".

En este sentido, recordó que "Pablo Piñera ha sido designado por los Presidentes Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet en muchos cargos públicos: por ejemplo, fue subsecretario de Hacienda, subsecretario de Obras Públicas, consejero del Banco Central, director ejecutivo de Televisión Nacional, fue director administrativo de la Cancillería, profesor de la Academia Diplomática y gerente general del Banco del Estado; designado por los presidentes de la Concertación", insistió.

"Además de ese conocimiento del sector público, era importante que tuviera una gran y sólida formación académica y profesional, un gran conocimiento de Argentina y, por supuesto, que tuviera la confianza de este Presidente", dijo.

A la vista de todo esto, "la verdad es que llegué al convencimiento de que, al margen de que fuera mi hermano, Pablo Piñera reunía todas estas condiciones, y no solamente lo pienso yo: he leído las opiniones de ex cancilleres como José Miguel Insulza, Alejandro Foxley, Soledad Alvear, que ratifican lo que estoy diciendo; y también el ex embajador de Chile en Argentina, José AntonioViera-Gallo ratificó lo mismo", cerró el Mandatario, tras la ceremonia de apertura del Parque Natural Cantalao.