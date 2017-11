Mujer está casada con hombre que no existe y no se puede divorciar

Una mujer de Chuquicamata, que vive en Antofagasta, se casó hace 24 años con un hombre que no existe en los datos del Registro Civil. El problema es que no se puede divorciar por un error en el sistema.

En 1993, Sandra Eliana López Sepúlveda se casó con Guillermo Bernardo Arcos Salinas y en 1996, pusieron fin a su relación. El lío se armó con el segundo apellido del hombre, que fue inscrito como Salas, en vez de Salinas, por un error de tipeo.

Eso provocó que en el certificado de matrimonio, el RUN de Arcos sea 000, según contó la afectada a El Mercurio de Antofagasta. "Estoy casada con alguien que no existe", dijo la mujer de 44 años.

Recién se dio cuenta del hecho en 2009, cuando decidió separarse de su expareja. Fue al Registro Civil de Los Andes para realizar el trámite de divorcio, el cual nunca pudo concretarse porque en el sistema figuraba como casada.

"Yo me casé en 1993 y me separé de palabra en 1996. Hasta ese momento yo no tenía idea de la equivocación en el nombre. La persona con quien yo estoy casada no tiene rut, no existe. Y mi expareja quedó como 'soltero' en el sistema", agregó.

Más allá de la anécdota, Sandra no ha podido solicitar subsidio a la vivienda, pensión alimenticia para su hija ni tampoco puede pedir créditos de consumo. Además, su hija María José tuvo que hacer varios trámites para poder terminar su escolaridad.