Organizadores cifran en seis mil los asistentes a charla de José Maza en Rancagua

Una masiva charla dictó el astrónomo José Maza en la Medialuna Monumental de Rancagua. Según los organizadores de la instancia, cerca de seis mil personas habrían llegado al lugar, superando el récord que ostentaba Maza, respecto a los cinco mil que conglomeró en San Pedro de La Paz.

Asistentes de todas las edades llegaron hasta la capital de la Región de O'Higgins, para escuchar a José Maza, quien mostró su trabajo denominado "Marte la Última Frontera".

Miles de personas llegaron a la charla de José Maza en Rancagua (Nicolás Urzúa/Cooperativa)

"La ciencia es no es para científicos, es para todas las personas (...) uno tiene que tener un mono en la cabeza para entender cómo funciona el mundo alrededor de uno", indicó el astrónomo tras la charla.

Maza agregó que "los jóvenes son muy receptivos, aquí me tocó estar con personas que me pedían fotos y que les firmara algunos libros. Es realmente por ahí que va el desarrollo, son el cerebro de los niños y jóvenes el futuro de Chile".

Respecto a la cantidad de asistentes a la Medialuna, el científico comentó que "al principio me vi un poco apabullado, porque era mucho público, pero me parece fantástico y me voy con una sensación de misión cumplida (...) y aparentemente se superaron las cinco mil personas de Concepción".

El astrónomo señaló que buscará romper un nuevo récord en 2019, cuando visite La Serena para dictar una charla sobre un eclipse que se apreciará desde la Región de Coquimbo, donde intentará llegar a los diez mil asistentes en el Estadio La Portada.