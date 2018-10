Fiscal: Acusados doparon a profesor Nibaldo Villegas y planearon crimen dos días previos

El Tribunal de Garantía de Villa Alemana reformalizó a Johanna Hernández y Francisco Silva, quiénes están imputados por el crimen del profesor Nibaldo Villegas ocurrido en agosto pasado y cuyo cuerpo fue encontrado descuartizado en Valparaíso.

La audiencia de hoy martes fue para conocer nuevos antecedentes del caso como, por ejemplo, que el crimen fue preparado con dos días de anticipación y además que el docente fue dopado con una mezcla de alcohol y clonazepam que lo dejó inconciente.

Al respecto, el fiscal José Miguel Subiabre relató que el profesor Villegas "no tenía ningún tipo de respuesta al sistema nervioso, no se daba cuenta de lo que estaba aconteciendo, no tenía ningún tipo de control de nada y en ese orden de cosas".

Al ser consultado si hubo más involucrados en el crimen, Subiabre sostuvo que "lo que nosotros podemos ya recabar con seriedad, con certeza y con cada uno de los hechos, porque repito, ya podemos establecer que a lo menos desde el 8 de agosto comenzaron a ejercer la planificación para este asesinato, es que sin duda alguna son ambos imputados los que cometen este delito".



A juicio del fiscal, "aquí se configuran no solamente alevosía sino también premeditación" porque la víctima, "producto del medicamento, queda en un estado de indefensión absoluta donde no podía de forma alguna poder oponer resistencia frente al acometimiento que estaban efectuando".

"Cuando la imputada ya tiene claridad de que ese estado de indefensión ya estaba efectuado y controlado por parte de ella, es que le avisa al coimputado, ingresa al domicilio y ambos generan el asesinato", relató el persecutor que agregó que "fueron ambos los que cometieron el asesinato. Uno habrá hecho una acción diferente al otro, pero ambos son partícipes del asesinato".

Tras la audiencia, los imputados salieron del tribunal bajo fuertes medidas de seguridad para continuar con su presión preventiva.

Los imputados salieron del tribunal bajo fuertes medidas de seguridad. (Foto: ATON)

Familia: Lo único que les queda es tratar pasarse por locos

Edson Villegas, hermano de la víctima, destacó que "ya se está viendo el tema de cómo se planificó, lo tenía todo coordinado ya. Una alteración. El solo hecho de que hayan requerido ese producto para poder drogarlo, son pruebas. Ya se están viendo las pruebas".

"Lo tenían ya planeado. Lo más cuerdo que les queda es tratar de pasarse por locos", añadió.

Uno de los aspectos que marcó la formalización fueron los movimientos hacia adelante y atrás de Francisco Silva durante la audiencia, y en los que mantenía la mirada fija en un punto.

Al respecto, Patricio Olivares, abogado de la familia, manifestó que "uno puede adoptar la actitud que quiera frente a la audiencia. No olvidemos que una persona sana, cuando ya empieza a asumir la consecuencia de su acto, claramente la culpabilidad o el sentido de culpa te va comiendo".

"Básicamente -ejemplificó- cuando uno era niño, uno hacía una maldad, después te pillaban y te empezabas a sentir mal, por lo tanto, puede ser una reacción del imputado o simplemente una performance que él estaba haciendo en la audiencia para poder aparentar que se encuentra privado de razón, pero si usted ve en la audiencia, se le pregunta por parte del magistrado si él comprende los hechos por los cuales está siendo reformalizado por el fiscal Subiabre y el imputado respondió en menos de un segundo que 'sí'. Una persona que está privada de razón (...) no responde o simplemente se demoran y preguntan qué ocurre".