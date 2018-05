Carabineros de Viña del Mar detuvo a un hombre de 34 años que durante dos semanas contactó a una menor de 13 a través de Facebook, acosándola y amenazando con matar a su familia si no accedía a tener relaciones sexuales con él. El sujeto, que no posee antecedentes policiales previos, fue capturado en el punto de encuentro que tenía pactado con la niña y no se descarta que haya utilizado el mismo sistema para contactar a más menores y abusar de ellas.