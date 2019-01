Constitución: Preocupación por retraso en inauguración de Parque Fluvial

Una inversión de 8 mil 214 millones de pesos provenientes del Minvu de destinaron el año 2010 para la construcción del Parque Fluvial de Constitución luego del terremoto y tsunami que destruyó el sector La Poza de la comuna costera y que hoy inauguró la primera etapa.

Con un recorrido por el borde río, las autoridades encabezadas por el ministro de la cartera, Cristian Monckeberg y el alcalde de la comuna, Carlos Valenzuela, inspeccionaron la primera fase de la obra que costó seis mil millones de pesos y que no estuvo exenta de críticas.

"Deberíamos estar inaugurando el parque completo hoy día, qué pasa con el 50 por ciento es lo que quiero saber. Qué va a pasar si aparecen campamento en la segunda etapa, adiós segunda etapa y eso ya está ocurriendo, luz roja entonces", dijo el alcalde oficialista Carlos Valenzuela.

Por su parte, el secretario de Estado reconoció el retraso y señaló que "efectivamente esta primera etapa se demoró mucho. Han pasado muchos y por lo tanto vamos a trabajar coordinada y rápidamente en la segunda etapa para concluir el parque de mitigación durante el Gobierno del Presidente Piñera".

Finalmente, el concejal de Constitución y ex encargado regional para la reconstrucción, Fabián Pérez, agregó que "acá la demora es por los intereses políticos que existen detrás. Esto es una obra de Estado y por divisiones políticas no vemos a la empresa en la inauguración. No están los boteros y tampoco los damnificados del sector La Poza".

La segunda etapa tiene una proyección de 12 meses y una inversión de dos mil millones de pesos que contemplan paisajismo, arborización, iluminación y senderos peatonales, entre otras mejoras que concluirán en el borde río con la desembocadura del estero El Carbón.