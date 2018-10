Un centenar de comerciantes ambulantes protestó en la Plaza de Armas de Curicó

Vendedores ambulantes llegaron este lunes a la Plaza de Armas de Curicó para protestar por no haber sido autorizados a estar en la Feria de las Pulgas; esto en el marco del reordenamiento municipal al que fue sometido el popular recinto del sector Aguas Negras.

La manifestación se concentró en el frontis del municipio que dirige el alcalde Javier Muñoz (DC), donde -con cánticos y silbatos- los presentes expresado su rechazo a la medida organizativa impulsada por jefe comunal.

"Nos sentimos engañados, se nos dijo que íbamos a ser encuestados por el SII, las policías y el municipio, pero eso no ocurrió y nos llegó una notificación de que no podíamos vender porque el sector donde estamos no está autorizado", explicó el vocero de los ambulantes excluidos, Jorge Álvarez.

La presión de los manifestantes fue tal que el alcalde bajó desde su oficina y se reunió con los comerciantes.

"Hay una mesa de trabajo junto con la Gobernación de Curicó y estamos ordenando la Feria de las Pulgas, hay gente que no está autorizada por diferentes razones y la vamos a sacar. Seguramente quedarán espacios para comerciantes, pero deben estar regularizados", defendió el jefe comunal.

#Maule: Vendedores de la Feria de las Pulgas de @Muni_Curico protestaron por notificación que les prohíbe vender en el perímetro, en el marco del reordenamiento de la popular feria del sector sur poniente de #Curico @Cooperativa #CooperativaRegiones pic.twitter.com/0fbIihI3kg — Jaime Morales Amaya (@MoralesAmaya) 22 de octubre de 2018

Los comerciantes ambulantes que no están autorizados para ejercer en la Feria de las Pulgas de Curicó quedaron a la espera de una solución, sin descartar otras movilizaciones para resguardar su fuente de ingresos.