Coihueco: Mujer acusa que negligencia médica mató a su hijo de tres meses

Una mujer identificada como Patricia Ambiado interpuso una denuncia en la Fiscalía señalando que una negligencia médica del personal del Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Coihueco, en la Región del Biobío, provocó la muerte de su hijo Mateo, de sólo tres meses de vida.

La mujer asegura que una vacuna que la pusieron en el recinto, pese a que ella se oponía, provocó que el bebé falleciera pocos días después.

"Lo llevo al consultorio de Coihueco y ahí me dicen que tengo que vacunarlo, o no me entregarían la leche especial que toma", relata, a lo cual no accedió en ese primer momento: "Yo no quería vacunarlo, mi instinto de mamá me decía que no".

Cuenta que, de todos modos, se trasladó "en la tarde al vacunatorio, (donde) lo vacunan, y el día 20 (de octubre) Mateo empezó a decaer".

Al tiempo "lo empiezo a mover, estaba calentito, no despertaba, le veo una mancha oscura, me levanté, prendí la luz y Mateo estaba fallecido y botando sangre por su nariz y boca".

Ambiado recuerda que el pequeño nació el pasado 20 de julio en un parto prematuro de 28 semanas junto a su melliza, Paz: "Su hermana duró dos días viva y Mateo luchó dos meses en el hospital", luego de lo cual comenzó a desarrollarse de forma completamente normal.

Grave denuncia x negligencia en Cesfam Coihueco. Mateo de 3 meses, con cuadro de apnea, recibió vacuna sin tener 70 dias sin crisis. Murió. pic.twitter.com/0sREdtpffV — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) 27 de octubre de 2017

De acuerdo con los antecedentes recopilados por la familia de Mateo, el menor no debía haber sido vacunado debido a que presentaba un cuadro de apnea, y para recibir la inyección pentavalente -la que se le aplicó- tenían que haber transcurrido 70 días sin una crisis, pero se le suministró sin tomar en cuenta que sólo habían pasado 35 días.

Municipio solicita auditoría

El jefe del Departamento de Salud municipal, Cristián Arellano, explica que ya solicitaron "a los organismos que nos rigen que también nos auditen, que nos digan si estuvimos bien o estuvimos mal, qué omitimos o no hicimos".

Apunta que hay que estar atentos "al informe forense del Servicio Médico Legal sobre cuáles fueron las causas por las que falleció Mateo", porque si bien la madre afirma que el deceso se debió a la vacuna, "obviamente eso tenemos que llevarlo al lado científico y ver qué es lo que sucedió".

La investigación de la supuesta negligencia está en curso tanto al interior del Cesfam como en el Servicio de Salud de la Provincia de Ñuble, e incluso llegó a la Seremi de Salud del Biobío para realizar sendas auditorías internas y establecer que le causó la muerte al menor.