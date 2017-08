Experto: La sociedad le ha perdido el miedo al sida

El presidente de la ONG SidaChile, Carlos Beltrán, manifestó preocupación ante el fuerte aumento en los casos de VIH en Chile -que se incrementaron 34 por ciento entre 2010 y 2016- y aseguró que se le ha perdido el miedo a la enfermedad que aún causa dos muertes al día en el país.

En diálogo con El Diario de Cooperativa, el experto sostuvo que uno de los problemas es que estos datos no se han informado como es debido a la población.

"La sociedad le ha perdido el miedo (al sida), aquí no hay un problema de temor a hacerse el examen, la gente ni siquiera tiene conciencia del riesgo y una de las razones por las que no tiene conciencia es porque estás cifras y esta realidad no se ha hecho pública y no se ha enfatizado lo suficiente", aseveró.

Además, el también coordinador del comité de sida de la Asociación Panamericana de Infectología criticó la falta de liderazgo de las autoridades en la materia.

"Lo que recomienda la OMS son las estrategias de prevención combinadas, que por cierto incluyen educación y condón, pero también incluyen el testeo, para poner en tratamiento tempranamente a las personas con VIH y de esa manera evitar la transmisión del virus y también usar en las personas VIH negativos que no adhieren al condón medicamentos en forma preventiva", aseveró.

"Estas estrategias combinadas de prevención no se han incorporado en Chile a pesar que las venimos proponiendo hace dos años, que es el tiempo desde el cual sabemos que está aumentando el número de casos en el país y que había sido una evidencia no reconocida por las autoridades y no se han adoptado las medidas necesarias", enfatizó.

Beltrán acusó inacción de las autoridades en este tema. (Foto: ATON)

Además, valoró que la Cámara de Diputados exigiera al Ministerio de Salud un cronograma para implementar las medidas descritas anteriormente.

"Durante los últimos dos años hemos estado presionando para que se avance, hemos estado colaborando con las autoridades de Gobierno en diseñar planes y no se ha avanzado y es por ello que ahora se han involucrado otros poderes del Estado, como la Cámara de Diputados, que ha tomado la sartén por el mango y ha exigido un cronograma concreto de implementación de estas medidas en el plazo de 10 días al Minsal", concluyó.