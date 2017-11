Experto recomendó no conservar células madre: La oferta es engañosa

El director del Centro de Bioética de la U. Central, Francisco León, se refirió al desarrollo de la investigación de las células madre a propósito de la situación generada por la quiebra de la Clínica Servet de la cual depende el Banco de Células Cordón Vida.

En conversación con Una Nueva Mañana, el experto sostuvo que en caso de recomendar a las personas si conservar o no células madre llamaría a no hacerlo, ya que la investigación en este ámbito aún no ha demostrado con estudios los beneficios que se publicitan por parte de las Clínicas que realizan la labor de conservar estas células.

"No (recomiendo guardar células) y por una simple razón. Se está investigando mucho en células madre pero todavía se está investigando en células madre adultas que son del propio individuo. Se juega con darle seguridad a la gente, tengo guardado algo que me puede servir en el futuro. En el futuro puede que sirva, pero van a servir igual toda la investigación que se está avanzando en células del propio paciente", dijo el magíster en Bioética.

"Hay estudios, artículos, que para determinadas patologías sí se pueden utilizar (células madre). Se están haciendo investigaciones en traumatismos para recuperación de tejido óseo. Eso no está totalmente comprobado y los médicos nos presentan a los comités de ética protocolos de investigación que están haciendo todavía. Todavía gran parte de lo que aparece en la publicidad de las clínicas no está comprobado que sirvan", recalcó.

Asimismo, León aseveró que la conservación de células madre es un gran negocio, dado el alto precio que cobran las clínicas que conservan estas células, pero que por el momento no han una eficacia comprobada respecto a la propia publicidad que realizan estos centros de salud.

"Es un tremendo negocio y dudo de algunos aspectos éticos fundamentales que tienen que estar presentes en toda atención de salud, como es una información veraz de cual es su eficacia probada. La eficacia probada en esto tiene unas normas internacionales éticas muy claras que son las normas de la investigación biomédica. No se puede hacer una oferta comercial de células madre diciendo que pueden servir prácticamente para todo", comentó.

"(Que sirven) para curar el Alzheimer he visto propagandas de estas clínicas. No está comprobado en ningún ensayo científico que puedan curar el Alzheimer, por ahora, ojalá en unos años se pudiera hacer (pero) la oferta es engañosa, están jugando con la esperanza en salud de las personas que es un tema bien delicado", concluyó.