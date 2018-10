Médico valoró los avances que traerá la Ley Nacional del Cáncer

Luego que el Presidente Sebastián Piñera anunciara en la víspera la Ley Nacional del Cáncer para asegurar los tratamientos a los pacientes que sufren la enfermedad, el cirujano jefe del Hospital El Pino, Claudio Mora, valoró el apoyo presidencial a la iniciativa.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el médico, quien además padece un cáncer de páncreas, comentó la importancia de tener una ley como esta.

"La ley contempla primero un registro que no existe en Chile en este momento, que es lo fundamental para poder tomar decisiones a largo plazo en una política de salud, que significa el tratamiento del cáncer, significa asegurar a los pacientes un tratamiento de acuerdo a la evidencia, a lo que realmente les va a servir", aseveró.

"Además significa invertir en investigación en cáncer en Chile, la formación de especialistas que complementen y además un seguimiento de los pacientes, que no solo requieren una cirugía, quimioterapia o radioterapia, si no que requiere todo un apoyo psicosocial que en este momento prácticamente no existe", añadió el galeno.

"Es una ley que integra desde la prevención, la promoción, hasta el tratamiento más adecuado para los pacientes y la investigación", recalcó Mora.

Pobres tienen hasta 50 veces más posibilidades de morir

El facultativo además planteó que en la actualidad solo algunos cánceres están bajo el AUGE, lo que implica que solo estos tienen un tratamiento garantizado, por lo que la ley vendría a mejorar esta situación.

"Actualmente el AUGE cubre algunos cánceres, que son pocos, y los que no están cubiertos por el AUGE no tienen cobertura completa. En todas las etapas del tratamiento también (debe existir cobertura), porque hay pacientes con cáncer que a lo mejor no van a ser curables y también requieren un apoyo completo en su tratamiento paliativo, que no es solo manejar el dolor, sino que todo el aspecto familiar alrededor, el aspecto socioeconómico", explicó.

"Los pacientes que tienen un cáncer del tubo digestivo, que tienen un decil socioeconómico bajo tienen 40 o 50 veces más posibilidades de morirse que los pacientes de un sector económico acomodado", concluyó.