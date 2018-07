Santelices y conflicto de interés por acciones de Sonda: Desconocía contrato con el Gobierno

El ministro de Salud, Emilio Santelices, descartó la existencia de un conflicto de interés por la compra de acciones de Sonda y aseguró desconocer que la empresa tenía un contrato con el Ejecutivo.

Durante una actividad llevada a cabo en la mañana de este jueves, Santelices manifestó que "está acreditado que esas acciones que corresponden al 0,000039 (por ciento) de lo que significa esa propiedad fueron compradas en el mes de julio del 2017 por la corredora y cuando yo me entero de esta situación hace dos días hice que se vendieran y por consiguiente no existe ningún conflicto de interés ".

"Esos contratos son históricos, el último de ellos es en noviembre de 2017 (...) para mayor ahondamiento he dispuesto que toda esta información se la hagamos llegar al Consejo para la Transparencia para que ellos puedan tomar conocimiento de esta situación", aseveró.

"En cuanto me he enterado le he pedido a la corredora que las venda, y eso ocurrió en el día de ayer", planteó el titular de Salud.

Al ser consultado sobre porqué tomó esta decisión ahora, Santelices dijo que "yo estaba en desconocimiento, yo me desprendí de todo tipo de responsabilidad en ese sentido y no sabía cuales eran las carteras que manejaban".

"Me preocupé particularmente de vender, y así lo hice público, antes de asumir, las acciones que yo poseía en Clínica Las Condes y por consiguiente yo no tenía ningún antecedente que me hiciera establecer que esta empresa tenía convenios con organizaciones asociadas a salud", dijo.

"Hay que tener muy claro que esa ponderación de acciones no significaba ninguna participación en ningún tipo de decisiones ni en uno ni en otro lado, de modo que creo que con esto el tema ha quedado aclarado", finalizó Santelices.

Consejo para la Transparencia analizará el caso

El presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, planteó que "lo que uno puede recoger de todas estas circunstancias es que las instituciones que el país desarrolló para evitar conflicto de interés y para poder dotar a la ciudadanía y a la prensa de las herramientas de escrutinio público sobre esta materia están funcionando".

"Se registró las compras de esas acciones y la prensa después pudo jugar su rol y detectó este potencial conflicto de interés a partir de los sistemas que tenemos", manifestó.

"Respecto a la conveniencia o no de lo que hizo la autoridad en su minuto adquiriendo estas materias, creo que no fue prudente pero lo importante es que se están tomando las acciones correctivas al respecto", aclaró Drago.